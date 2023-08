Grünwalds unheimliche Siegesserie hält an

Von: Umberto Savignano

Teilen

Jubel über die Grünwalder 1:0-Führung: David Wörns nach seinem Kopfballtor. © Rabuser

Die Elfinger-Elf behält auch beim starken Aufsteiger aus Garmisch ihre weiße Weste.

Grünwald – Unbeirrt zieht der TSV Grünwald seine Kreise an der Spitze der Landesliga Südost: Mit dem 2:1 (1:0) beim bislang stark auftrumpfenden Aufsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen landeten die Grün-Weißen im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg. „Jetzt wird es langsam unheimlich, auch mir“, kommentierte TSV-Sprecher Jochen Joppa gut gelaunt die anhaltende Erfolgsserie, gleichzeitig gab er zu: „In der zweiten Halbzeit ist es diesmal schon enger hergegangen.“

Im ersten Durchgang präsentierten sich die Grün-Weißen dagegen tatsächlich im Stile eines souveränen Top-Teams. „Wir hatten es voll im Griff, waren spielerisch in jeder Hinsicht überlegen, von Garmisch war wenig bis gar nichts zu sehen“, so Joppa, „nur die Abschlüsse waren nicht so berauschend.“ Gefährlich wurde es zunächst nur bei Standards. Einen direkten Freistoß setzte Alexander Rojek knapp daneben (16.), dann brachte eine Rojek-Ecke die TSV-Führung, begünstigt durch die Unaufmerksamkeit der Garmischer Defensive: David Wörns, der einköpfte, stand mutterseelenallein (29.).

Es war schon eine gute halbe Stunde gespielt, als die Hausherren überhaupt in der Nähe des Grünwalder Gehäuses auftauchten, aber sie verzettelten sich im Abschluss. Dagegen hatte der TSV nach einer schönen Kombination noch eine Chance, doch der Abschluss von Kodjovi Koussou landete auf der Oberkante der Latte (44.). Auch das 0:2 kurz nach dem Wechsel war gut herausgespielt: Über Severin Buchta kam der Ball zu David Halbich, der aus 16 Metern flach einschoss (51.).

Kurioserweise begannen mit der Vergrößerung des Vorsprungs die Grünwalder Probleme. „Danach haben wir eigentlich gedacht, dass unsere Mannschaft das Spiel ruhig machen sollte. Aber irgendwie ist Hektik reingekommen und wir haben mit Abspielfehlern Garmisch stark gemacht“, so Joppa. Zwar hatte Niklas Kern, der es in bester Position versäumte, gleich abzuziehen, noch eine hochkarätige Chance für den TSV (60.), doch die Werdenfelser kamen nun stark auf. Einen gefährlichen Freistoß fischte Leopold Bayerschmidt noch aus dem Eck (66.), beim Kopfball zum 1:2-Anschlusstreffer (69.) war Grünwalds Keeper dann aber machtlos, denn Schütze Sandu Poplacean stand genauso frei wie Wörns beim 0:1. „Dann wurde es turbulent, Garmisch hat es natürlich mit Vollgas versucht, aber unsere Abwehr ist gut gestanden“, lobte Joppa die stabile Defensive. Deshalb verbuchte er den Sieg als „auf keinen Fall unverdient: In der ersten Halbzeit war es spielerisch überzeugend, in der zweiten haben unsere Spieler dann mit Kampf ausgeglichen, was sie spielerisch nicht mehr geschafft haben.“

1. FC Garmisch- Partenkirchen – SV Pullach 1:2 (0:1)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, Buchta, Koussou, Sammer (83. Frötscher), Kern, F. Traub, Rojek (73. Heinzlmeier), Halbich (89. Starke); Tore: 0:1 Wörns (29.), 0:2 Halbich (51.), 1:2 Polacean (70.) Gelb-Rot: F. Traub (90.+6, wiederholtes Foulspiel)