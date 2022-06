Gzim Shala bleibt in der Kreisklasse: Türk Sport Garching will Aufstieg im zweiten Anlauf

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Geht mit dem FC Türk Sport Garching in ein weiteres Kreisklassen-Jahr: Ex-Baldham-Coach Gzim Shala. © SRO

Türk Sport Garching hat den Aufstieg in der Relegation verpasst. Coach Gzim Shala bleibt dem Verein aber erhalten. Der Verein will es mit ihm schaffen.

Garching - „Imperator“ nennen sie ihn bei Türk Sport Garching. Gzim Shala hat viel Hoffnung in den aufstrebenden Verein gebracht. Mit jahrelanger Bezirksliga-Expertise soll er das Team in die Kreisliga führen. Den Aufstieg aus der Kreisklasse hat er nun zwar denkbar knapp in der Relegation verpasst, das nimmt der Klubführung aber nicht den Glauben.

Gzim Shala verlängert bei Türk Sport Garching: Coach bleibt nach verpasstem Aufstieg

Nach kurzer Beratung im Vorstand war die Sache klar, berichtet Manager Celal Shakir: Natürlich will Türk Sport Garching mit Gzim Shala weitermachen und sei unglaublich stolz auf die tolle Saison, die das ganze Team abgeliefert hat. Obwohl der Coach momentan im Heimaturlaub ist, wurde die Verlängerung unkompliziert am Telefon eingetütet

„Wir haben uns geeinigt, dass er noch ein Jahr bleibt. Es ist alles fix“, sagt Cakir. Die Relegations-Niederlage gegen den SV Niederroth steckt ihm noch merklich in den Knochen, dennoch richtet er den Fokus voll auf die kommende Saison. „Nächstes Jahr muss es sein“, fordert Cakir und fügt lachend an: „Sonst können wir als Vorstandschaft alle kündigen.“

FC Türk Sport Garching rüstet auf: 27-Tore-Stürmer und Bezirksliga-Verteidiger verstärken Shala-Truppe

Den passenden Trainer hat Türk Sport Garching an Bord. Der Kader soll noch weiter verstärkt werden. Zweimal hat der Klub schon namhaft zugeschlagen: Defensivspieler Emre Alan kommt vom SVN München aus der Bezirksliga. Den Sturm verstärken Danijel Matic, der in der vergangenen Saison 27 Tore für Hajduk München in Kreisliga 2 erzielte, und Georgica Chiata vom SV Türk Dachau.

Das soll es aber noch nicht gewesen sein: „Es werden noch vier, fünf Neuzugänge dazukommen“, verspricht Cakir.