„Das sind Gefühle, die haben nichts mit der Klasse zu tun“: Shala brennt auf die Relegation

Ob (wie hier) mit dem SC Baldham in der Bezirksliga oder mit dem FC Türk Sport in der Kreisklasse: Gzim Shala ist mit Emotionen dabei. © A.Foto: Stefan Rossmann

Nach zahlreichen Jahren als Bezirksliga-Trainer spielt Gzim Shala jetzt mit Türk Sport Garching um den Aufstieg in die Kreisliga. Und ist heiß auf zwei besondere Spiele.

München - „Wenn du Pech hast, stehst du wie der VfR Garching II schon vier Spieltage vor Schluss als Meister fest. Das sind dann nicht die gleichen Emotionen“, sagt Gzim Shala sogar. So sehr brennt der langjährige Bezirksliga-Trainer (u.a. TSV Ebersberg, SC Baldham) auf die Relegationsspiele mit dem FC Türk Sport Garching.

Gzim Shala heiß auf Relegation mit Türk Sport Garching: „Das sind Erinnerungen, die bleiben fürs Leben“

Im Sommer hatte der Kreisklasse-Verein den Erfolgscoach an Land gezogen. Shala wollte seine Trainerkarriere eigentlich beenden, konnte zum engagierten Verein aber nicht nein sagen. Die Kreisklasse war völliges Neuland für den 57-Jährigen. Nach einer „anstrengenden, aber sehr schönen Saison“ geht es jetzt in die Verlängerung.

Ob es jetzt um die Kreis- oder die Bezirksliga geht, egal. „Das sind Gefühle, die nichts mit der Klasse zu tun“, stellt Shala fest, „diese zwei Spiele sind ein Erlebnis für alle, für Spieler, Trainer, Fans und Vorstand. Das sind Erinnerungen, die bleiben fürs Leben. Wenn du dann am Sonntag aufsteigst, wären sie natürlich besonders schön.“ Gegen DITIB Unterschleißheim hatte sich Türk Sport im letzten Saisonspiel eigentlich auf eine Generalprobe gefreut. Aber die Gäste kamen nur zu siebt und das Spiel wurde nach 20 Minuten abgebrochen.

Relegation zur Kreisliga: Türk Sport Garching duelliert sich mit dem SV Niederroth

Am Mittwochabend (19.00 Uhr) steigt das Hinspiel beim SV Niederroth, die Entscheidung fällt am Sonntag (14.30 Uhr) in Garching. Der Vorstand des FC Türk Sport hat sich extra Urlaub genommen, berichtet Shala. Das zeigt wieder einmal, wie sehr die Verantwortlichen beim Kreisklassisten für ihre Sache brennen.

Gzim Shala hofft, am Sonntag ein Aufstiegs-Bier trinken zu können. Danach geht es auch für den Coach in den Urlaub. Montagfrüh fährt er zur Familie. Da bleibt für ihn fast zu hoffen, dass die Party im Fall der Fälle nicht zu wild ausfällt. (moe)