„Gemeinschaftsprojekt“: Hachinger Spieler beteiligen sich an Kosten für Auswärtsfahrt

Marc Unterberger ist in Pflichtspielen als Cheftrainer der SpVgg Unterhaching immer noch ungeschlagen. © IMAGO/Sven Leifer

Am Samstagnachmittag spielt die SpVgg Unterhaching in der 3. Liga gegen den SC Verl. Kurios: Die Hachinger Spieler beteiligen sich an den Kosten für die Anreise.

Unterhaching – Anreise mit dem Flugzeug, Rückreise mit dem Bus. Und die Spieler der SpVgg Unterhaching beteiligen sich durch ihre Punktprämie an der Auswärtsreise zum SC Verl (Samstag, 14 Uhr). Trainer Marc Unterbeger erklärte gegenüber der „Bild“: „Das ist ein Gemeinschaftsprojekt.“ Auch externe Sponsoren unterstützen die Flugreise der finanziell klammen Hachinger.

Unterhaching-Trainer Unterberger warnt vor Verl: „Unangenehme Mannschaft“

Besondere Wege also mal wieder bei der Spielvereinigung um den spielenden Sportdirektor Markus Schwabl, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung vier bis sechs Wochen pausieren muss. „Sie hätten sicherlich den ein oder anderen Punkt mehr verdient“, sagt Unterberger über den kommenden Gegner: „Es ist eine sehr unangenehme Mannschaft. Sie haben die meisten Tore der Liga geschossen, aber auch die meisten kassiert.“ Spieler Ben Westermeier fügte an: „Die Mannschaft fühlt sich gut. Wir gehen optimistisch in das Spiel.“ (mm)