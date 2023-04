Haching auf dem Weg zum Titel

Von: Robert M. Frank

Es läuft: (v.l.) Niclas Anspach, Florian Schmid, Dennis Waidner und Mathias Fetsch bejubeln das Hachinger 3:0. © brouczek

Die SpVgg Unterhaching glänzt gegen den 1.FC Nürnberg II und baut die Tabellenführung aus.

Unterhaching – Ein starker Auftritt der SpVgg, Sprech-Chöre für Cheftrainer Sandro Wagner und ein Patzer von Verfolger Würzburg. Für den Tabellenführer der Regionalliga Bayern passte beim 4:0 (1:0) im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg II vor 2250 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark einfach alles fabelhaft zusammen. Für den zum Saisonende scheidenden Cheftrainer Sandro Wagner rundete sowohl das klare Ergebnis gegen den Tabellendritten aus Mittelfranken als auch der Fangesang in der zweiten Halbzeit mit seinem Namen einen rundum gelungenen Samstagnachmittag ab. „Das freut mich, aber eigentlich hat die Mannschaft die Sprechchöre verdient“, fand Wagner.

Mit der Weitergabe des Lobes an sein Team hatte der Ex-Profi gar nicht so unrecht. Denn ähnlich wie beim 3:0 im Spitzenspiel gegen Würzburg präsentierten sich die Hachinger auch diesmal in einer hervorragenden Verfassung. Und das obwohl der zuletzt gut aufgelegte Flügelflitzer und Standard-Spezialisten Simon Skarlatidis fehlte, ebenso der gelbgesperrte Top-Torjäger Patrick Hobsch. Die gefährlichen Hereingaben und Freistöße des wegen Rückenproblemen pausierenden Skarlatidis konnte diesmal der in die Startelf gerutschte Sebastian Maier übernehmen. Nach guten Möglichkeiten in den Anfangsminuten der ersten Hälfte durch Mathias Fetsch (2.) Niclas Anspach (5.) und David Pisot (10.) flachte die Partie zwar etwas ab. Doch dann kamen Maiers Momente. Der bundesligaerfahrene Mittelfeldspieler scheiterte für die drückend überlegenen Hausherren zunächst noch bei einem Freistoß, den Nürnbergs Torwart Jan Reichert parierte (36.). Beim darauffolgenden Eckball von Maier war der FCN-Torwart dann allerdings machtlos. Maiers Hereingabe verwertete Fetsch per Kopfball zum 1:0 (36.).

Auch in der zweiten Hälfte blieben die Kräfteverhältnisse die gleichen. Haching dominierte weiterhin das Geschehen gegen die phasenweise überfordert wirkenden Nürnberger Talente, die im kompletten Spiel lediglich drei gefährlichere Torschüsse abgaben (46., 51., 89.). Zweimal fand Maier bei Freistößen im parierenden Reichert seinen Meister (48., 49.). Niclas Anspach (52.) und der im zentralen Mittelfeld sehr agile Dennis Waidner (59.) verfehlten kurz darauf das Tor. Wenig später tauchte dann Anspach vor dem Tor von Reichert auf und traf aus kurzer Distanz zum überfälligen 2:0 (66.). Anspach war es dann auch, der dem eingewechselten Florian Schmid wenig später mit einem Querpass das 3:0 auflegte (72.). Nach zwei Chancen des nach einer auskurierten Verletzung wieder spielenden Boipelo Mashigo (77., 80.) verwandelte der gewohnt stark aufgelegte Mittelfeldspieler Manuel Stiefler eine Hereingabe von Markus Schwabl per Kopf zum 4:0 (84.).

Insbesondere in puncto Zweikämpfen und in der Spielübersicht war ein Klassenunterschied zwischen den beiden Teams zu erkennen. „Gegen so eine Mannschaft haben wir richtig Probleme“, sagte Nürnbergs Trainer Vincent Novak, der im siebten Spiel als Nürnberger Cheftrainer seine erste Niederlage kassierte.

Die Meisterschaft rückt bei nur noch acht ausstehenden Spielen immer näher. Zumal Würzburg beim 0:0 in Buchbach Punkte liegen ließ und somit der Abstand der beiden Top-Teams wieder auf zehn Punkte anwuchs. So langsam aber sicher kann der Blick der SpVgg unweigerlich auf die Relegation schweifen, der nach der Saison für den Meister der Regionalliga Bayern gegen den Meister der Regionalliga Nordost ansteht. Waidner blieb bei dieser Frage zurückhaltend, aber nach dem starken Auftritt dennoch selbstbewusst. „Wir sind sportlich bereit“, meinte der zuletzt stark spielende defensive Mittelfeldspieler.

SpVgg Unterhaching – 1. FC Nürnberg II 4:0 (1:0)

SpVgg Unterhaching: Vollath -Schwabl, Pisot, J. Welzmüller, Ehlich (79. Lamby) - Anspach (74. Mashigo), Stiefler, Waidner (82. Grob), Maier - Hain (63. Schmid), Fetsch (79. Porta) 1. FC Nürnberfg II:Reichert - Hofmann, Menig, Komljenovic, Katsianas-Sanchez (87. Breunig) - Joachims (67. Hong), Loune, Fuchs (72. Wähling), Kayo (72. Jahn) - Nischalke, Vonic Tore: 1:0 Fetsch (36.), 2:0 Anspach (66.), 3:0 Schmid (72.), 4:0 Stiefler (84.) Gelbe Karten: - / Menig, Komljenovic Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) Zuschauer: 2250