Haching baut eine Festung auf

Von: Louisa Genthe

Teilen

Hachings Kapitän Seppi Welzmüller bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung. © Sven Leifer

3. LIGA: Der Aufsteiger schlägt auch Viktoria Köln und klettert auf den zweiten Platz.

Unterhaching – Nach einem mühsamen Spiel am Dienstag bei der Reserve des SC Freiburg (0:0)b erwartete die SpVgg Unterhaching zum Abschluss dieser englischen Woche den Tabellenführer Viktoria Köln im Heimspiel.

In dieser Partie war es nicht die Doppelspitze aus Hobsch und Fetsch, der dieser Sieg zu verdanken ist. Der Held in dieser Partie heißt Simon Skarlatidis. Nach einer ersten gefährlichen Möglichkeit nach nur fünf Minuten für die Viktoria zeigten sich die Hachinger danach sehr spielbestimmend. Der Druck der Mannschaft zahlte sich zehn Minuten später aus: Ein missglückter Rückpass vom Gegner landete kurz vorm Strafraum bei Skarlatidis, der mit einem Haken am Gegner vorbeizog und den Ball im rechten oberen Eck versenkte. Die erste Hälfte endete damit mit der Führung für Unterhaching.

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff brachte Skarlatidis die Haching-Fans im Sportpark dann erneut zum Jubeln. Ein Freistoß aus knapp 30 Metern landete an der Latte des Kölner Tors. Die Situation war damit allerdings nicht beendet, denn der Versuch des Kölner Fritz den Ball zu klären scheiterte: Sein Kopfball landete anstatt neben dem Tor direkt im Netz und bescherte den Hachingern das 2:0. Aufgeben wolltedie Viktoria aus Köln aber nicht und versuchte über die verbleibende Spielzeit hinweg immer wieder gefährlich zu werden. Zehn Minuten vor Spielende gelang der Viktoria dann doch noch der Anschlusstreffer. Den Sieg konnten sie den Hachingern schlussendlich aber nicht mehr nehmen.

Es läuft immer besser für den bislang ungeschlagenen Aufsteiger - nach diesem Spieltag befindet sich die Spielvereinigung auf Platz zwei der 3. Liga. Kapitän Seppi Welzmüller zeigt sich überzeugt, dass die Konkurrenten der Hachinger keine leichte Aufgabe gegen seine Mannschaft erwartet: „Ich glaube, man merkt, dass wir hier langsam eine Festung aufbauen, dass es Gegner schwer haben, hier bei uns zu gewinnen und dass alles möglich ist“, so der Abwehrchef nach dem Heimsieg.

Auf die leichte Schulter nimmt Welzmüller aber kein Spiel, das auf die Hachinger noch zukommen wird. „Wir müssen in jedem Spiel alles reinwerfen. Wir brauchen ein bisschen Spielglück, wir brauchen alles, damit wir die Spiele gewinnen können.“

Marc Unterberger Unterberger zeigt sich nach einer anstrengenden englischen Woche sichtlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Die Jungs haben hier fantastische 90 Minuten heruntergerissen. Sie haben sich dann hinten raus nochmal wehren müssen nach dem späten Gegentreffer, den wir bekommen haben. Aber es tut uns glaube ich allen sehr gut, so aus der englischen Woche rausgekommen zu sein“, sagte Hachings Cheftrainer nach Abpfiff.

Ein bitterer Beigeschmack bleibt allerdings: Rechtsverteidiger Markus Schwabl, der das Spiel gegen Köln wegen einer Sprunggelenksverletzung auf der Tribüne verfolgen musste, wird wohl noch Minimum vier weitere Wochen ausfallen. Es ist durchaus möglich, dass die Hachinger nach so einem Ausfall in der Abwehr aufrüsten werden.

Der Mann des Spiels: Simon Skarlatidis. © Sven Leifer