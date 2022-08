2:1 – Haching bleibt Tabellenführer

Von: Robert Gasser

Sebastian Maier sorgt mit seinem Doppelpack für den Hachinger 2:1-Sieg gegen den TSV Aubstadt. © Sven Leifer

Unterhaching – Acht Spieltage sind absolviert in der Fußball-Regionalliga Bayern. Die SpVgg Unterhaching ist als einer der Topfavoriten in die Saison gestartet und wird den Ansprüchen bislang durchaus gerecht. Gestern Abend schlug die Mannschaft von Ex-Nationalspieler Sandro Wagner den TSV Aubstadt 2:1 (1:0) und führt die Tabelle weiterhin an. So kann’s weitergehen für die Vorstädter.

Die Hachinger nutzten das perfekte Fußballwetter und gingen gegen den Tabellenneunten schnell in Führung: Erst vier Minuten waren absolviert, da spielte Neuzugang Sebastian Maier seine ganze fußballerische Klasse aus. Bei einem Freistoß für die Gastgeber täuschte Boipelo Mashigo kurz an, doch dann schlenzte Maier den Ball gefühlvoll über die Mauer ins kurze Eck zur Hachinger 1:0-Führung. In der Folgezeit bestimmten die Platzherren das Geschehen im Unterhachinger Sportpark, doch gute Chancen durch Mashigo (15.) und zweimal Mathias Fetsch (27., 41.) konnten nicht genutzt werden. So gingen die überlegenen Hachinger nur mit einer knappen 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Fünf Minuten nach Wiederanpfiff leisteten sich die Vorstädter eine Nachlässigkeit, die Aubstadt sogleich eiskalt ausnutzte: Trunk überwand Hachings Torwart Rene Vollath zum 1:1. Wagner reagierte und brachte Hachings Supertalent Maurice Krattenmacher für Routinier Maximilian Welzmüller. Doch es war wieder Sebastian Maier, der für die erneute Führung der SpVgg sorgte. Wieder war es ein Freistoß, den er über die Mauer ins Tor zirkelte – 2:1 (61.). Dabei blieb es – und Haching bleibt Tabellenführer. ROBERT GASSER

SpVgg Unterhaching: Vollath; Zentrich, Lamby (73. Bauer), Pisot, Stiefler, Maier (84. Grob), Fetsch, M. Welzmüller (54. Krattenmacher), Ehlich, Hobsch (90. obermeier), Mashigo (80. Hausmann)