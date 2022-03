SpVgg Unterhaching: Das Kreuz mit der Chancenverwertung

Von: Robert M. Frank

Eine Beckenprellung hält ihn nicht auf: Torjäger Patrick Hobsch kann gegen Pipinsried auflaufen. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching reist nach zuletzt guten Auftritten gegen Schweinfurt (1:1) und gegen den FC Bayern II (0:3) als Favorit zum Auswärtsspiel beim FC Pipinsried.

Unterhaching – In der Partie im rund 500 Einwohner zählenden Ortsteil von Altomünster im Landkreis Dachau sollten die Hachinger gegenüber den vergangenen Spielen ihre Chancenverwertung stark verbessern, um etwas Zählbares mitzunehmen. Alles andere abseits des Torabschlusses stimme derzeit jedenfalls, sagt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti. „Man sieht, wie sich unsere Jungs entwickeln, die Formkurve steigt Spiel für Spiel, lediglich die Ergebnisse stimmen noch nicht. Nach der Verletzung von Hain wird das nicht unbedingt einfacher, wir vertrauen unseren jüngeren Spielern im Kader aber und werden in Pipinsried wieder auf drei Punkte gehen“, blickt der Co-Trainer des Tabellensechsten der Regionalliga Bayern auf die Begegnung im Dachauer Hinterland.

Stephan Hain, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, werden die Hachinger in der Tat noch längere Zeit vermissen. Immerhin können sie weiter auf Top-Torjäger Patrick Hobsch bauen, dessen Beckenprellung aus der Partie gegen Schweinfurt ihn nicht von einem Einsatz in Pipinsried abhält. Wäre der im Hinspiel beim 1:1 als Torschütze glänzende Angreifer ausgefallen, hätte SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner in der Sturmzentrale einen U19-Spieler in der Startelf aufbieten müssen. Es steht ansonsten kein gelernter Stürmer mehr im Kader.

Eine Option für den zuletzt gegen Schweinfurt beginnenden Florian Schmid ist der offensive Mittelfeldspieler Sandro Porta. Der pfeilschnelle 19-Jährige zeigte sich nach seiner Einwechslung am Dienstagabend gegen Schweinfurt genauso stark wie bei seinen vorausgegangenen Joker-Einsätzen, bei denen er sechs Treffer erzielte. „Wir müssen das jetzt mal bei ihm rausbekommen, dass er ein Joker ist“, hatte Wagner nach dem 1:1 gegen Schweinfurt über das Potenzial Portas gesagt.

Die derzeit gut aufgelegten Hachinger treffen in Pipinsried auf einen Gegner, der sich zuletzt auch sehr gut präsentiert hat. Die Mannschaft von Andreas Pummer, seit November FCP-Trainer, hat zuletzt zwei Mal in Serie in Schalding-Heining (1:0) und in Memmingen (3:1) gewonnnen. Der 13. der Regionalliga Bayern, bei dem der Ex-Hachinger Benjamin Kauffmann spielt, hat sich damit wieder etwas Luft zu den Abstiegsplätzen verschafft. Mit einem Sieg gegen Haching – es wäre der erste Pflichtspiel-Erfolg gegen Haching im fünften Aufeinandertreffen der vergangenen zehn Jahren – käme der FC der Mission Klassenerhalt ein Stück weit näher.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter – Schwabl, Pisot, Zentrich, Bauer – Mashigo, Stiefler, Westermeier, Ehlich -- Porta, Hobsch.