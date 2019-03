Haching freut sich auf Derby-Atmosphäre

von Christian Amberg schließen

Derbytime in der Dritten Liga: Heute Abend (19 Uhr) ist die SpVgg Unterhaching im Grünwalder Stadion beim TSV 1860 München zu Gast. Das Brisanteste an der Partie: Die Löwen könnten mit einem Sieg die SpVgg in der Tabelle überholen.

Unterhaching – Im Sportpark versucht man die sportliche Brisanz kleinzureden. Das Spiel sei völlig offen, betont Hachings Kapitän Dominik Stahl, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub wegen seines Zehenbruchs nur zuschauen kann, „wir bereiten uns ganz normal vor“. „Alles richtig ruhig“, meldete auch Cheftrainer Claus Schromm, „vor dem Hinspiel hatten wir Chaoswochen, jetzt gibt’s kein Theater und wir können uns ganz aufs Sportliche konzentrieren.“

Eine Prestigesache ist das Derby natürlich trotzdem. Bei den Löwen will man sich auf keinen Fall die Blöße geben, gegen den kleinen Nachbarn aus der Vorstadt im heimischen Grünwalder Stadion zu verlieren. Und Motivation genug ist allein schon die Tatsache, dass man mit einem Sieg erstmals in dieser Saison an der SpVgg in der Tabelle vorbeiziehen könnte. Gefühlt spielen die Hachinger die wesentlich bessere Saison und mischen im Konzert der Aufstiegskandidaten mit, während die Löwen als Aufsteiger gerade ihren größten sportlichen Absturz reparieren. Aber: Seit dem Wochenende sind die Blauen in der Tabelle nur noch drei Plätze und einen Zähler schlechter notiert als Unterhaching. Inzwischen haben beide in der laufenden Saison sogar gleich viele Dreier eingefahren (je neun).

Die SpVgg knabbert zudem an fünf Niederlage aus sechs Spielen im neuen Jahr, 1860 feierte bei sieben Auftritten schon drei Siege – zuletzt am Wochenende ein 1:0 beim Tabellen-Vierten Wehen Wiesbaden. In der Rückrunden-Tabelle liegen die Löwen auf Platz sechs, Haching nur auf Rang 16.

Die Frage nach dem Favoriten ist für SpVgg-Trainer Claus Schromm damit schon beantwortet: „Die ist klar, wenn man sich die Rückrunden-Tabelle anschaut. Jedes Spiel in dieser Liga ist offen, alles ist brutal eng zusammen. Aber wir fahren voller Demut zu den Löwen.“ Ob das Spiel jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt, ist für Hachings Coach ebenfalls eindeutig: „Das Derby kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen uns immer noch kneifen, dass es Realität ist, in der gleichen Liga vor ausverkauftem Haus gegen Sechzig zu spielen. Wir freuen uns richtig drauf.“ Etwas Besonderes wäre ein Dreier auf Giesings Höhen durchaus: „Ein Derby-Sieg könnte uns einen richtigen Push geben.“

Die große Kulisse und die zu erwartende hitzige Atmosphäre soll seine Mannschaft dabei nicht lähmen. „Das ist für uns ein absolut positiver Faktor“, sagt Schromm, „dafür treffen wir uns täglich im Training, dass wir so was erleben dürfen. Dass 15 000 Leute kommen, um uns Fußball spielen zu sehen. Da freut sich in der Truppe jeder drauf.“

Extrem bitter ist für die SpVgg der Ausfall von Dominik Stahl, auch Luca Marseiler fehlt heute wegen seiner Muskelverletzung ein weiteres Mal. Ob Sascha Bigalke, der am Samstag kurzfristig erkrankt passen musste, wieder auflaufen kann, entscheidet sich erst heute im Abschlusstraining. Immerhin sind die zuletzt gesperrten Abwehr-Routiniers Marc Endres und Alexander Winkler wieder mit dabei.

SpVgg Unterhaching: Königshofer – Schwabl, Endres, Greger, Winkler – Dombrowka, Hufnagel (Kiomourtzoglou) – Porath, Bigalke – Hain, Schimmer.