Haching hofft auf viele Zuschauer im Derby gegen den FC Bayern II

Von: Robert M. Frank

Teilen

SpVgg strotzt nach zwei Siegen vor Selbstvertrauen – Markus Schwabl meldet sich zurück.

Unterhaching - Die SpVgg Unterhaching kann mit breiter Brust in das Heimspiel am heutigen Freitag (19 Uhr) gegen den FC Bayern München II gehen. Nach dem enttäuschenden 1:4 vor zwei Wochen im letzten Heimspiel gegen Eichstätt stehen die Vorzeichen bei den Hachingern diesmal ganz anders. Mit zwei Siegen gegen Memmingen und Eltersdorf im Rücken kann die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner mit Selbstvertrauen ins Nachbarschaftsduell starten. Darüber hinaus bauen die Hachinger im Flutlichtspiel auf eine breite Unterstützung seitens des Publikums. „Wir freuen uns riesig auf die Unterstützung der eigenen Fans. Davon lebt der Verein und das setzt bei uns und den Spielern immer ein paar Prozente mehr frei, die wir im Derby gut gebrauchen können“, blickt Hachings Co-Trainer voraus.

Seppi Welzmüller fällt aus

Auch auf Seiten der Amateure des deutschen Rekordmeisters blickt ein Spieler ganz besonders auf das Spiel voraus. Maximilian Welzmüller, von 2012 bis 2014 in seiner ersten Profistation bei den Hachingern und Bruder des aktuellen Hachinger Kapitäns Josef, brennts auf das Spiel. „Ich freue mich, nach Haching zu kommen. Haching ist für mich ein besonderer Verein, weil dort mein Bruder spielt und ich hier mein erstes Profijahr gespielt habe“, sagt der gebürtige Münchner. Sein Bruder Josef wird die Begegnung allerdings nur von der Tribüne aus mitverfolgen können. Der Hachinger Innenverteidiger hat sich beim 1:5 in Eltersdorf am Oberschenkel verletzt und musste deshalb früh ausgewechselt werden. „Leider habe ich muskuläre Probleme und es wird wohl nichts mehr werden“, sagte Welzmüller auf Anfrage. Der von vielen Verletzungen gebeutelte Abwehrspezialist zeigte sich allerdings zuversichtlich, bald wieder einsteigen zu können. Mit seinen vorangegangenen Verletzungen habe die aktuelle Blessur jedenfalls nichts zu tun, weshalb sich Welzmüller zuversichtlich zeigte. Mit von der Partie ist hingegen wieder Markus Schwabl. Der Rechtsverteidiger hat seine vor zwei Wochen gegen Eichstätt erlittene Rippenprellung wieder auskuriert und wird gegen Bayern wieder spielen. Weiterhin fehlen werden neben den Langzeitverletzten Niclas Anspach, Dominik Stahl und José Vunguidica auch Jannis Turtschan (Hüftprellung) sowie Angreifer Stephan Hain, der an einer Knieverletzung laboriert.

SpVgg Unterhaching: Darmstädter -Schwabl, Stiefler, Pisot, Bauer - Grob - Ehlich, Skarlatidis - Westermeier - Schmid, Hobsch