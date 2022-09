SpVgg Unterhaching gibt die Tabellenführung ab

Von: Robert M. Frank

So sieht Enttäuschung aus: die Hachinger Leonard Grob und Kapitän Josef Welzmüller. © Sven Leifer

Die SpVgg trennt sich vom 1. FC Nürnberg II in einem Spiel nach mangelnder Chancenverwertung mit 1:1 (0:1) und muss die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern an Würzburg abgeben.

Unterhaching – Vor rund zwei Wochen noch war die SpVgg Unterhaching mit fünf Punkten Vorsprung noch Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Nicht nur dieser Vorsprung, sondern auch die Spitzenplatzierung ist nun für Haching nach zwei sieglosen Spielen in Serie futsch. Denn zeitgleich gewann Verfolger Würzburg seine Partie gegen Buchbach mit 7:1 und zog an den Hachingern bis auf Platz eins vorbei. Dass die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner in einem kleinen Leistungstief steckt, war nach der überraschenden 1:2-Heimpleite die Woche zuvor gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing auch in Nürnberg zu beobachten.

Wie schon gegen die Niederbayern bauten die Hachinger auch diesmal in der zweiten Halbzeit gegen die Franken ab. Und hatten am Ende noch Glück, dass sie nach einer guten Torchance des Club“nicht abermals als Verlierer vom Platz gingen. „Letztendlich müssen wir uns vorwerfen, dass wir in der ersten Halbzeit das Spiel nicht entschieden haben. In der zweiten Halbzeit musst du dann froh sein, dass Du den Punkt noch mitnimmst. Von daher geht es in Ordnung“, zog Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti ernüchtert Bilanz.

Insbesondere die von Kasparetti angesprochene erste Halbzeit dürfte den Hachingern aufgrund der fahrlässigen Chancenverwertung noch etwas länger wie ein Stein im Magen liegen. Nach einem Patzer von FCN-Torwart Jan Reichert konnte Hachings Patrick Hobsch zwar seinen fünften Saisontreffer zum 1:0 erzielen (22.). In Folge scheiterte die SpVgg jedoch vor dem Tor der Zweitliga-Reserve bei guten Einschussmöglichkeiten mehrfach kläglich. Zunächst hätte Nürnbergs Niklas Jahn den Hachingern bei einem strammen Rückpass mit einem Eigentor fast noch einen Treffer geschenkt, hätte Reichert den Ball nicht noch wenige Zentimeter vor der Linie mit dem Fuß herausgeschlagen (24.). Danach verpassten es der erstmals seit drei Partien wieder in der Startelf stehende Simon Skarlatidis (32.), Mathias Fetsch (40.) sowie erneut Skarlatidis (45.), die Führung auszubauen.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs bot sich den Gästen die Möglichkeit für einen zweiten Treffer. Eine Vorlage des erstmals seit seiner Verpflichtung von Beginn an auflaufenden Neuzugangs Dennis Waidner brachte der oftmals etwas unglücklich agierende Hobsch aus kurzer Distanz jedoch nicht im Tor unter und scheiterte an Reichert (55.). Auch bei einem folgenden Abschluss nach einem Konter fand Hobsch im Nürnberger Torwart seinen Meister (60.).

Danach kippte die Partie zugunsten der immer stärker werdenden Heimelf. Ein Kopfball des Nürnberger Louis Breunig flog zunächst noch über das Hachinger Gehäuse (78.). Zudem lenkte Hachings Torwart René Vollath einen abgefälschten Schuss von FCN-Top-Torjäger Leonardo Vonic mit einer starken Parade noch zur Ecke (86.). In der 89. Minute war das Hachinger Glück dann aufgebraucht: Einen langen Ball der Hausherren verlängerte SpVgg-Kapitän Josef Welzmüller unglücklich auf den durchgestarteten Vonic, der per Kopfballheber über Vollath zum 1:1 traf (89.). Zumindest ließ das Schicksal wenig später in der Nachspielzeit Gnade mit den Hachingern walten. Nach einem Schuss von Vonic konnte der eingewechselte Viktor Zentrich für seinen bereits geschlagenen Torwart Vollath den Ball gerade noch rechtzeitig vor Überqueren der Torlinie stoppen (90.+1) und verhinderte mit dieser Rettungstat eine erneute Hachinger Niederlage in der Nachspielzeit.

1.FC Nürnberg II – SpVgg Unterhaching 1:1 (0:1)

1.FC Nürnberg II: Reichert - Jahn, Komljenovic, Breunig, Hofmann, Hong, Brown, Vonic, Blum (68. Muteba), Nischalke (77. Wähling), Joachims SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, J. Welzmüller, Waidner - Skarlatidis (68. Krattenmacher), Stiefler, M. Welzmüller (84. Zentrich), Maier (81. Hausmann) - Hobsch (68. Mashigo), Fetsch Tore: 0:1 Hobsch (22.), 1:1 Vonic (89.); Gelbe Karten: Hong, Vonic / Mashigo, M. Welzmüller, Stiefler; Schiedsrichter:Ziegler (Gerolzhofen); Zuschauer: 323

Trainer Sandro Wagner kann es nicht fassen: Erneut kassiert seine Mannschaft kur vor Schluss einen entscheidenden Gegentreffer. © Sven Leifer