Haching, Hobsch und der Hattrick - Torjäger schießt SpVgg nach Stotterstart noch zum 4:1 gegen Eichstätt

Von: Robert M. Frank

Toranzeiger: Goalgetter Patrick Hobsch (li.; mit 1:1-Torschütze Manuel Stiefler) markiert seine Treffer 50, 51 und 52 im Hachinger Trikot. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching bezwingt den VfB Eichstätt nach Anlaufschwierigkeiten mit seinem überragenden Top-Torjäger Patrick Hobsch mit 4:1 (1:1).

Unterhaching – Im Spiel gegen Eichstätt vor 1900 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark hinterließ der Sieg der SpVgg Unterhaching einen ernüchternden Eichstätter Trainer Markus Mattes, der mit seinem Team im Unterhachinger Sportpark durchaus mehr hätte holen können. „Es heißt auf einmal 4:1 und Du weißt eigentlich nicht so recht warum.“

Der Grund für die Eichstätter Niederlage beim Spitzenreiter der Regionalliga Bayern trug einen Namen: Patrick Hobsch. Haching konnte sich in einem für lange Zeit umkämpften Spiel auf die Dienste seines Top-Torjägers Patrick Hobsch verlassen. Der 28-Jährige sorgte mit einem Hattrick innerhalb von nur elf Minuten für die entscheidende Wende. „Er ist die Verpflichtung des Jahrhunderts bei der SpVgg Unterhaching. Da bin ich froh, dass wir so einen Stürmer haben“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner zu den Treffern 50, 51 und 52 von Hobsch im Hachinger Trikot.

Vor der Gala ihres Angreifers hatten die Hachinger jedoch einen Stotterstart erlebt. Die Hachinger hatten Glück, dass die Gäste drei hochkarätige Chancen im Spiel fahrlässig liegen ließen. Zunächst setzte der Eichstätter Julian Kügel in der ersten Hälfte einen Kopfball freistehend vor dem Hachinger Tor daneben (12.). Für die nun stärker werdende Heimelf scheiterte dann Niclas Anspach am Eichstätter Schlussmann Felix Junghan, der per Fußabwehr klärte (12.). Nach einer Ecke hatte dann Josef Welzmüller die Führung auf dem Fuß, doch der Flachschuss des SpVgg-Kapitäns wurde von einem Eichstätter Spieler noch von der Torlinie gekratzt (29.).

Wenig später stand Welzmüller auf der anderen Seite im Mittelpunkt: Der Innenverteidiger wusste sich bei einem Laufduell mit Eichstätts Daniel Haubner nur mit einem Foul weiterzuhelfen, das einen Strafstoß nach sich zog. An den Hachinger Protesten zur kniffligen Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Johannes Hamper war vor allem Wagner an erster Stelle involviert. Der Trainer wollte das Foul außerhalb des Strafraums gesehen haben und erhielt für sein emotionales Reklamieren die Gelbe Karte. „Wir haben es auf dem Video gesehen, dass das Foul eineinhalb Meter vor dem Sechzehner war“, erklärte Wagner seine Diskussionen mit dem Unparteiischen direkt am Ort des Geschehens auf dem Spielfeld. „Aber sie haben mir nicht vertraut und wollten einen Elfmeter geben, der keiner war.“

Nachdem Sebastian Graßl vom Punkt zum 0:1 verwandelt hatte (35.), schlug die SpVgg postwendend zurück. Eine Hereingabe von Sebastian Maier verwertete im Gäste-Strafraum Manuel Stiefler per Kopf zum Ausgleich (39.). Mathias Fetsch hätte vor dem Pausenpfiff dann fast noch nachgelegt, fand bei seinem Kopfball im glänzend parierenden Junghan jedoch seinen Meister (42.).

In der zweiten Hälfte dann abermals Glück für die SpVgg beim zweiten Eichstätte Hochkaräter: nach Stieflers Fehlpass im Mittelfeld enteilte Eichstätts Top-Torjäger Fabian Eberle und umkurvte Hachings Schlussmann René Vollath. Nach dieser mustergültigen Vorarbeit verfehlte der Angreifer jedoch das leere Tor (52.). Diese erneute Fahrlässigkeit nutzte die SpVgg auf der Gegenseite dann über ihren Top-Torjäger konsequent aus. Eine Hereingabe von Viktor Zentrich verwertete Hobsch per Kopfball zum 2:1 (61.). Und nachdem der Stürmer das 3:1 per Foulelfmeter markiert hatte (69.), legte die Hachinger Tormaschine auch noch das 4:1 nach (72.), bevor auf der Gegenseite der Ex-Hachinger Tobias Stoßberger allein vor Vollath die dritte Großchance der Gäste liegen ließ (82.). (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – VfB Eichstätt 4:1 (1:1)

Unterhaching: Vollath -Schwabl (74. Bauer), Pisot, J. Welzmüller (55. Zentrich), Ehlich - Anspach (55. Skarlatidis), Stiefler (77. Grob), Waidner, Maier (69. Mashigo) - Hobsch, Fetsch

Tore: 0:1 Sebastian Graßl (35., FE), 1:1 Stiefler (39.), 2:1, 3:1, 4:1 Hobsch (61., 69./FE, 72.)

Schiedsrichter: Johannes Hamper (Katschenreuth) – Zuschauer: 1900