SpVgg Unterhaching holt sich Tabellenführung zurück

Das Siegtor von Mathias Fetsch bringt die SpVgg Unterhaching zurück an die Tabellenspitze. © Sven Leifer

Die Schwerstarbeit der Wagner-Elf wird mit 1:0-Sieg bei Greuther Fürth II belohnt.

Unterhaching – Die Ergebnisse am Freitagabend in der Regionalliga Bayern waren ein zusätzliche Motivation für die SpVgg Unterhaching auf der Reise nach Mittelfranken zum Gastspiel bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. So hatte das Team von Trainer Sandro Wagner die Chance, sich nach zwei sieglosen Partien die Tabellenführung zurückholen. Die Hachinger mussten zwar Schwerstarbeit leisten, sprangen mit dem 1:0-Auswärtssieg aber auf Rang eins zurück.

Erneut musste Wagner auf mehrere verletzten Stammkräfte verzichten, immerhin kehrte Sebastian Maier, nach Ablauf einer Sperre in die Anfangsformation zurück. Von Beginn an dominierten die Gäste auf einem tiefen Geläuf das Spielgeschehen. Doch bis zur Pause blieben gute Tormöglichkeiten von Simon Skarlatidis, Sebastian Maier und Bernd Hobsch ungenutzt. Zudem konnte sich der Fürther Torhüter Dimitrios Gkoumas mehrfach auszeichnen. Nach dem Seitenwechsel kam Mathias Fetsch für Daniel Hausmann in die Partie.. Am Gesamtbild änderte sich zuerst wenig, die Fürther waren bemüht, die Hachinger klar überlegen. In der 63. Minute erhielten die Gäste endlich die Belohnung für ihre Daueroffensive: Aus kurzer Entfernung drückte Fetsch das Leder über die Linie. Die Verpflichtung des 34-jährigen, der über viel Erfahrung im Profibereich verfügt, ist für die Hachinger wohl ein Glücksfall. Bei seinem sechs Einsätzen erzielte Fetsch, im Stile eines eiskalten Abstaubers, bereits fünf Treffer. In der Folge versuchten die Fürther doch noch zum Ausgleich zu kommen, die Angriffe blieben aber harmlos und stellten den Hachinger Torhüter Rene Vollath vor wenig Probleme. Die Gäste verteidigten geschickt und kamen noch zu einigen Kontern und einem Jubiläum: In der 80.Minute kam der zuletzt angeschlagene Maximilian Welzmüller (Neuzugang vom FC Bayern II) für Sebastian Maier in die Partie. Damit standen die Welzmüller Brüder Seppi und Maxi erstmals wieder gemeinsam auf dem Platz.

In der Nachspielzeit kassierte der Fürther Lucien Littbarski noch die Ampelkarte, dies bleib aber ohne Einfluss auf den Spielverlauf und den verdienten Sieg des Spitzenreiters. Hachings Trainer sparte während der Partie nicht an Kritik am Schiedsrichter Andreas Dinger, zog aber ein positives Fazit: „Es war ein zerfahrenes Spiel auf einem sehr schwierigen Geläuf. Ich war aber zufrieden mit der Struktur unseres Spieles. Das Chancenverhältnis von 11:1 spricht für uns. Wir haben verdient gewonnen“.

Bereits am Dienstag (19 Uhr) wollen die Hachinger im Heimspiel gegen den SV Aubstadt Rang eins in der Tabell verteidigen.

SpVgg Greuther Fürth II – –SpVgg Unterhaching 0:1 (0:0)

SpVgg Unterhaching: Vollath, Pisot, J. Welzmüller, Lamby (78. Bauer), Ehlich, Zentrich, Stiefler, Maier (81. M. Welzmüller), Skarlatidis (57. Mashigo), Hobsch (66. Schmid), Hausmann (46. Fetsch) Tor: 0:1 Fetsch (63.) Schiedsrichter: Andreas Dinger (Regensburg) Zuschauer: 330 Gelb-Rote Karten: Littbarski (Gruther Fürth/90.+3/Unsportlichkeit)