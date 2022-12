Haching holt Sturm-Juwel

Von: Robert Gasser

Neuer Hoffnungsträger: Haching-Präsident Manfred Schwabl (r.) heißt Neuzugang Simon Dorfner im Sportpark willkommen. © SpVgg Unterhaching

Simon Dorfner (18) schoss in zehn Spielen 30 Tore.

Unterhaching – Die Spielvereinigung Unterhaching hat Simon Dorfner vom TuS 1860 Pfarrkirchen verpflichtet. Das Stürmertalent wechselt zum Jahresbeginn 2023 zum Tabellenführer der Regionalliga Bayern, bei dem er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben hat. In der Rückrunde ist Dorfner zwar auch noch für die A-Junioren spielberechtigt, wird jedoch schon Teil des Profikaders von Cheftrainer Sandro Wagner sein.

Der 18-Jährige Vollblutstürmer machte mit bemerkenswerten 30 Toren in zehn Begegnungen der U19-Bezirksoberliga Niederbayern für den TuS Pfarrkirchen auf sich aufmerksam. Zudem gelangen dem gebürtigen Eggenfeldener vier weitere Tore sowie ein Assist bei nur fünf Einsätzen beim Herren-Bezirksligateam der Rottaler. Auch in den Jahren zuvor erzielte der groß gewachsene und pfeilschnelle Angreifer Tore am Fließband für den Pfarrkirchener Nachwuchs. Mit dem bayerischen U19-Förderkader gewann er im Oktober diesen Jahres außerdem das Sichtungsturnier des Süddeutschen Fußball-Verbandes.

„Mit Simon haben wir einen ambitionierten Torjäger verpflichtet, der als bodenständiger bayerischer Junge sehr gut zu uns passt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Haching entschieden hat. Wie man hört, waren ja doch viele höherklassige Vereine an ihm dran“, freut sich SpVgg-Präsident Manfred Schwabl über die hoffnungsvolle Neuverpflichtung.

Auch Dorfner selbst blickt dem Engagement im Sportpark erwartungsfroh entgegen: „Ich bin überglücklich, meine neue fußballerische Heimat in Unterhaching gefunden zu haben. Ich möchte mich vor allem für das Vertrauen des Vereins um Präsident Manfred Schwabl bedanken. Die SpVgg Unterhaching ist ein großer Verein mit einer großen Historie und ich bin sehr glücklich, dass ich mich hier persönlich und sportlich weiterentwickeln kann.“ rg