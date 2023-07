Haching II beendet englische Woche mit zwei Niederlagen

Von: Nico Bauer

FUSSBALL LANDESLIGA SÜDWEST Trainer Marc Endres bemängelt mangelnde Reife seiner Mannschaft

Unterhaching - Mit zwei Niederlagen in drei Spielen haben die jungen Kicker der SpVgg Unterhaching II die Englische Woche zum Start der Landesliga Südwest abgeschlossen. Das 1:2 (0:0) beim TSV Schwabmünchen war jedoch eine 90-minütige Lehrstunde. Man verlor zwar erst doch zwei späte Tore, aber das hoch verdient. „Das war das Spiel einer Herrenmannschaft gegen eine Jugendmannschaft“, sagte der Hachinger Trainer Marc Endres später. Er bewertete den enttäuschenden Auftritt deutlich schlechter als das 0:3 in Pfaffenhofen, wo man gut mitspielte und am Ende unter Wert geschlagen wurde. Diesmal hatten die Hachinger offensiv kaum Szenen und defensiv große Probleme. Andreas Hirtlreiter hatte dennoch die Chance, die Mischung aus erster Mannschaft und U19 auf die Siegerstraße zu bringen. Direkt in der Anfangsphase bekamen die Gäste einen Elfmeter, den Hirtlreiter verschossen hat. Dafür machte er mit seiner individuellen Klasse nach einer Stunde das 1:0 in der Folge eines indirekten Freistoßes. Zu dem Zeitpunkt war das Tor schon etwas schmeichelhaft, weil die Hachinger sich diesmal kaum offensiv in Szene setzen konnten. Schwabmünchen traf erst spät in der 76. und 89. Minute zu den beiden Treffern, aber die waren da schon längst überfällig. Die Hausherren spielten richtig guten Fußball und kamen immer wieder gefährlich zum Abschluss. Schwabmünchen gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe auf allen Linien des Rasens. Das Mittelfeldpressing der Schwaben war eine gewaltige Aufgabe für die Hachinger, die so gleich im Ansatz gestoppt wurden. „Das war hoffentlich sehr lehrreich“, sagte Trainer Marc Endres nach dem Spiel. Man habe die Mannschaft genau deshalb gemeldet, damit die jungen Talente mit solchen Erlebnisse an die Grenzen gebracht werden und dazulernen. nb

TSV Schwabmünchen - SpVgg Unterhaching II 2:1 (0:0). SpVgg: Heilmair, Ortel, Hoops, Fröhlich, Markert, Haxhosaj, Gottmeier (46. Girtler), Mashigo (65. Fink), Hirtlreiter, Lautenbacher, Lamby (54. Erber). Tore: 0:1 Hirtlreiter (60.), 1:1 Merane (76.), 2:1 Rudolph (89.). Zeitstrafe: Ortel (33.). Bes. Vorkommnis: Hirtlreiter verschießt Foulelfmeter (11.). Schiedsrichter: Felix Wolf (Dietramszell). Zuschauer: 180.