Haxhosaj trifft vorne und hinten –Haching II bringt Vorsprung in Unterzahl nicht über die Zeit

Von: Louisa Genthe

Die Hachinger Reserve rutscht durch das Unentschieden gegen Kempten auf den ersten Relegationsplatz ab. © Dieter Metzler

Beim Spiel zwischen der SpVgg Unterhaching II und dem FC Kempten stand Haxhosaj am Ende zweimal in der Liste der Torschützen – allerdings auf beiden Seiten.

Unterhaching – Im Heimspiel der Landesliga Südwest hatte der 18-Jährige zwar Hachings Reserve mit 2:0 in Führung gebracht (78.), aber auch in der Nachspielzeit (90.+3) getroffen – ins eigene Tor zum 2:2 (0:0)-Endstand. In der Tabelle rutschten die Hachingern nach diesem Remis auf Platz 14 ab.

Die erste Hälfte der Partie gestaltete sich relativ unspektakulär, beide Mannschaften mussten erstmal ins Spiel finden. Die Ansprache in der Pause schien bei den Hachingern Wirkung gezeigt zu haben, denn kurz nach Wiederanpfiff jubelte die Spielvereinigung. Nils Ortel ist es, der seine Mannschaft in der 53. Minute in Führung brachte. Danach folgten einige Wechsel auf Seiten der Hachinger, welche den Spielfluss aber nur noch mehr ankurbelten. Nach dem 2:0 von Haxhosaj dachten die Gäste aus Kempten allerdings noch nicht ans Aufgeben. Nur drei Minuten später brachte Phillip Simon die Allgäuer mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel.

In den letzten zehn Spielminuten wurde Unterhaching dann allerdings vom Pech eingeholt. Josef Gottmeier, der zu Beginn der zweiten Hälfte die Gelbe Karte die Gelbe Karte gesehen hatte, musste in der 89. Spielminute das Feld mit Gelb-Rot verlassen. In Unterzahl versuchte seine Mannschaft, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Was fast geklappt hätte – bis zum Kemptener Ausgleich per Hachinger Eigentor. (Louisa Genthe)