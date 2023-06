Haching II spielt in der Landesliga Südwest – in Emmering

Von: Umberto Savignano

Marc Unterberger Neuer Cheftrainer der SpVgg Unterhaching. © Archiv mm

SpVgg-Chefcoach Marc Unterberger: „Für uns ist das eine sehr gute Lösung“ – Endres Co-Trainer des Drittliga-Teams.

Unterhaching – Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat die Einteilung der Bayern- und Landesligastaffeln für die kommende Saison bekanntgegeben. Wie bisher spielen der FC Deisenhofen in der Bayernliga Süd sowie der TSV Grünwald und der SV Pullach in der Landesliga Südost. Obwohl auch die SpVgg Unterhaching II mit der Landesliga Südwest im bekannten Umfeld bleibt, gibt es für diese Mannschaft eine grundlegende Änderung: Nach dem Comeback-Jahr, in dem sie außer Konkurrenz mitmischte, greift sie nun in den regulären Wettbewerb ein.

Vor der Saison 2022/23 hatte die SpVgg sieben Jahre lang auf eine Reserve verzichtet, ehe sie vor Jahresfrist nach der Abmeldung des SC Ichenhausen das Südwest-Feld mit einer U21 als Teilnehmer ohne Spielwertung auffüllte. Für die anstehende Runde beantragte man die Zulassung als vollwertiges Mitglied der Landesliga oder Bayernliga. Mit der nun erfolgten genauen Eingruppierung durch den BFV ist Hachings künftiger Chefcoach Marc Unterberger durchaus einverstanden: „Für uns ist die Landesliga absolut okay.“ Auch gegen die erneute Zuordnung zur Südwest-Staffel hat er nichts einzuwenden, zumal die SpVgg-Heimspiele in Emmering stattfinden werden: „Du kannst nicht Vereine aus Rosenheim dorthin schicken. Aber für uns ist das in Ordnung. Wir kennen ja die Liga auch schon, es sind nette Vereine.“

Warum die Hachinger Reserve im Landkreis Fürstenfeldbruck spielt, erklärt Unterberger mit der dichten Stadionbelegung durch Profis, U17, U19 und die Munich Ravens. Der Kontakt zu Emmering sei über einen Nachwuchsspieler, dessen Vater Jugendleiter des FC ist, zustandegekommen. „Für uns ist es eine sehr gute Lösung: Es ist ein wunderschönes Stadion, das in Vereinshand ist, und in dem außer dem FC Emmering kein zweiter Club spielt“, sagt der 34-Jährige.

Das sportliche Konzept wird beibehalten. Die zweite Mannschaft fußt weiterhin nicht auf einem eigenen Trainingskader, sondern wird als Mischung aus Juniorenspielern und Reservisten der Drittliga-Mannschaft antreten. Für Unterberger, der als bisheriger U19-Coach und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums die Truppe in der vergangenen Saison betreute, wird dem Vernehmen nach Marc Endres die Leitung übernehmen. Er zählt auch zu Unterbergers Trainerstab bei den Profis und unterstützte ihn bislang schon bei den Landesligapartien. Mit Andreas Haidl steht auch der neue U19-Trainer fest. Der 38-Jährige war zuletzt acht Jahre beim FC Augsburg, trainierte davon fünf Jahre die U17. „Davor war er schon zehn Jahre in Unterhaching, er ist also ein Heimkehrer“, sagt Unterberger, der auf „die enge Verzahnung von U21 und U19“ setzt.

Die Landesliga-Erfahrung der vergangenen Saison beurteilt Unterberger positiv: „Wir hatten über alle Spiele gesehen einen Altersdurchschnitt von 18,4 Jahren, also eigentlich keine U21, sondern eine U19 im Spielbetrieb. Es war wichtig, die jungen Leute an den Herrenbereich heranzuführen. Im ersten Saisondrittel haben wir noch Lehrgeld zahlen müssen, weil manche Gegner cleverer, auch dreckiger waren. Aber zwischenzeitlich hatten wir dann eine richtig gute Serie von zwölf oder 13 ungeschlagenen Spielen.“ Das schlug sich auch in der inoffiziellen Tabelle nieder: Hachings U21 hätte bei Wertung der eigenen Partien mit 74 Punkten bei 22 Siegen, acht Remis und vier Niederlagen zwei Zähler Vorsprung auf Meister 1. FC Sonthofen gehabt. UMBERTO SAVIGNANO