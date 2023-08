Haching II tut sich schwer – es mangelt an Stabilität

Von: Louisa Genthe

Als Ex-Profi (hier im Hachinger Trikot) weiß Marc Endres, wie wichtig Stabilität für jede Mannschaft ist. Wir waren wieder sehr naiv, sehr jugendlich. Wir haben viele einfache Gegentore, vor allem nach Kontern, bekommen. Trainer Marc Endres © Robert Brouczek

Unterhaching – Während die erste Mannschaft aus Unterhaching momentan in der 3. Liga immer weiter nach oben auf der Tabelle klettert, sieht es bei der Reserve der Spielvereinigung etwas schlechter aus. Am 8. Spieltag traten die Hachinger zuletzt beim FC Memmingen an. Die beiden Mannschaften trafen zuletzt im März aufeinander. Da waren es die Hachinger, die mit vier Toren Unterschied einen Sieg einfahren konnten.

An diesem Spieltag drehte der FC Memmingen den Spies nun aber um und besiegten die Spielvereinigung mit 5:1. Die Reserve aus Unterhaching rutscht damit in der Tabelle auf Platz 13.

Cheftrainer Marc Endres kritisiert bei seiner Mannschaft vor allem die Spielweise nach einem Konter: „Wir waren wieder sehr naiv, sehr jugendlich. Wir haben viele einfache Gegentore, vor allem nach Konter bekommen, was wir eigentlich schon mal angesprochen hatten“, so Endres im persönlichen Gespräch mit Münchner Merkur.

Letzte Saison partizipierte die Haching-Reserve ohne Wertung in der Landesliga Südwest und zeigte eine beachtliche Leistung. Wären die Spiele in die Wertung genommen worden, hätte das Team die Saison damals als souveräner Tabellenführer beendet. Momentan scheint es fast so, als würden sich die Hachinger mit Wertung schwerer tun. Allerdings ist dabei wichtig zu beachten, dass der Start der letzten Saison ähnlich verlief: Neun Punkte nach sieben Spielen. Verbesserungsbedarf sieht der Trainer bei seiner Mannschaft trotzdem: „Wir sind einfach nicht stabil. Die fitten Spieler, die kämpfen ein bisschen mit ihrer Situation. Die Spieler, die älter und erfahrener sind, die sind noch nicht ganz fit. Also es ist einfach keine Mannschaft, die sich jetzt einspielen konnte.“

Am heutigen Freitag geht es für Haching II in Emmering gegen den FC Kempten. Vor allem in der Defensive muss die Mannschaft laut Endres für dieses Spiel besser stehen. „Im Spiel nach vorne sind wir gut genug. Jetzt geht es rein um die Stabilität nach Ballverlust und die Stabilität im eigenen Spielaufbau. Dass wir einfach alles dafür tun, um kein Gegentor zu bekommen. Das fehlt mir so ein bisschen“, sagt Endres. LOUISA GENTHE