Haching ist Regionalliga-Meister

Von: Robert M. Frank

Die Meister-T-Shirts waren schon bedruckt. Haching schließt die Regionalliga Bayern als Erster ab und ist damit auch Bayerischer Amateur-Meister. © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching macht den Regionalliga-Titel mit einem 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg bei der DJK Vilzing vorzeitig perfekt.

Unterhaching – Es ist vollbracht. Drei Spieletag vor dem Saisonende hat die SpVgg Unterhaching vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern eingefahren. Drei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Abstand auf die Würzburger Kickers, die sich vom FC Bayern II mit 2:2 trennten, nun uneinholbare elf Punkte. „Vor einem Jahr war unser Ziel Meister zu werden. Und da sind wir jetzt überglücklich, dass wir das geschafft haben“, sagte Trainer Sandro Wagner nach dem Auswärtssieg in Vilzing.

In den selbst bedruckten Meister-Shirts ließen sich die Hachinger Spieler mit den obligatorischen Duschen feiern. Derweil blickte Vizekapitän Markus Schwabl auf die gelungene Saison zurück, die den Hachingern neben dem Regionalliga-Titel auch den Titel des Bayerischen Amateurmeisters einbringt, der in der kommenden Saison zur Teilnahme im DFB-Pokal berechtigt. „Am Ende sind wir völlig verdient Meister geworden, auch wenn man den Abstand zu Würzburg sieht“, sagte Vizekapitän Markus Schwabl im bedruckten Meistershirt. „Wenn man sieht, wie wir über das Jahr gearbeitet haben, Trainerteam, Staff und die ganze Mannschaft, dann kann ich nur ein Kompliment an die Jungs und alle Drumherum aussprechen.“

In Vilzing begannen die Hachinger gleich stark. Nach einem Freistoß von Simon Skarlatidis hätte es fast schon 1:0 geheißen, hätte Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch den Ball nicht aus kurzer Distanz freistehend vor dem Tor knapp rechts neben das Tor gesetzt (7.). Auf der Gegenseite kamen auch die Oberpfälzer zu einer ersten guten Chance, doch einen Schuss von Andreas Jünger konnte Hachings Torwart René Vollath festhalten (9.). Erst nach einer längeren Leerlaufphase wurde es dann noch einmal vor dem Seitenwechsel vor dem Vilzinger Tor brenzlig für die Heimelf. Einen Hachinger Konter schloss Manuel Stiefler jedoch mit einem verunglückten Schuss ab (30.). Bei den Hausherren vergab Franz Wendl bei einem Schuss aus einem Gewühl im Hachinger Strafraum heraus eine gute Gelegenheit zum ersten Treffer (40.).

Dieses Tor fiel dann in der zweiten Halbzeit für die SpVgg: Markus Schwabl flankte in den Vilzinger Strafraum und dort lauerte Mathias Fetsch, der per Kopfball die Führung markierte (54.). Nachdem auf der Gegenseite Tobias Kordick die große Chance auf den Ausgleich verpasst hatte (57.), sorgte im Anschluss dann bei Haching Niclas Anspach mit seinem 2:0 nach einem schönen Solo für die Vorentscheidung (61.). Der Hachinger Liga-Toptorjäger Patrick Hobsch hätte sogar noch einen dritten Treffer erzielen können. Doch der Angreifer schoss einen zuvor mit einem Foul an ihn selbst verursachten Elfmeter über die Latte (90.).

Um 15.52 Uhr war dann mit dem Abpfiff die vorzeitige Meisterschaft unter Dach und Fach. Nach der regulären Saison warten auf die Hachinger nun zwei Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nordost. Hierbei dürfte es sich um Energie Cottbus handeln, das derzeit gegenüber Erfurt die Nase vorne hat. Erste Details über die Termine der beiden Partien sind mittlerweile auch bekannt (siehe Kasten unten). Nicht jedoch die Antwort auf die Frage, ob die SpVgg die Auflagen des DFB für die 3. Liga aus finanzieller Sicht annehmen kann. Hierzu soll laut Vereinsangaben spätestens bis zum Saisonende eine Entscheidung fallen.