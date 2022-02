1:4 – Haching kassiert bittere Pleite

Von: Robert M. Frank

Das war nix: Sandro Wagner schafft es mit Haching nicht in die Erfolgsspur. © Robert Brouczek

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat ihr Heimspiel am Freitag Abend gegen den VfB Eichstätt nach einer enttäuschenden Vorstellung mit 1:4 (1:1) verloren und ist nach der zweiten Niederlage in Serie endgültig im Mittelmaß der Regionalliga Bayern angekommen. Nach einem ordentlichen Start und einer frühen 1:0-Führung verlor die SpVgg im Flutlichtspiel vor 600 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark vollkommen den Faden und unterlag den Eichstättern sang- und klanglos.

In der ersten Halbzeit begannen die Hachinger zunächst forsch und setzten die Eichstätter stark unter Druck. Nach einem knapp daneben gezielten Schuss von Leonard Grob (15.) sowie einer vertanen Gelegenheit kurz darauf von Simon Skarlatidis (16.) belohnten sich die Hausherren für die Startoffensive. Einen Freistoß von Skarlatidis verwandelte der in der Innenverteidigung spielende Manuel Stiefler per Kopf im Gehäuse der Gäste zum 1:0 (19.). In Folge sorgte Hachings unsicherer Torwart Kevin Darmstädter mit einem Patzer für ein Ende der Anfangseuphorie. Der 25-jährige Neuzugang ließ einen Rückpass durchrutschen. Eichstätts Dominik N’gatie hatte keine Mühe, den Ball ins leere Tor zum 1:1 über die Linie zu drücken (25.). In der Folge verflachte die Partie ein wenig, eine scharfe Hereingabe der SpVgg nach einem Freistoß (28.) sowie eine Gäste-Chance (30.) blieben die einzigen beiden Höhepunkte.

In der zweiten Halbzeit erwischt es Haching eiskalt

Kurz nach dem Seitenwechsel erwischte es die Heimelf gleich eiskalt. Nachdem der bei Rückpässen weiterhin stark verunsicherte Darmstädter einen Schuss von Fabio Pirner zunächst noch pariert hatte (51.), war der Schlussmann wenig später bei einer Gäste-Flanke machtlos. Julian Kügel köpfte aus sieben Metern freistehend zum 1:2 ein (53.). Die in der Offensive vollkommen harmlos spielenden Hausherren kamen im zweiten Durchgang selbst zu keiner guten Torchance. Und auf der Gegenseite fing sich die SpVgg noch zwei Treffer durch Fabian Neumayer (87.) und Julian Kügel (90.+4). ROBERT M. FRANK

SpVgg Unterhaching – VfB Eichstätt 1:4 (1:1) SpVgg Unterhaching: Darmstädter - Schwabl (71. Bucher), Stiefler, Pisot, Turtschan - Grob (63. Zimmermann) - Ehlich, Skarlatidis - Hain - Hobsch, Schmid (73. Kaltner) VfB Eichstätt: Junghan - Graßl, Trslic, Akmenestanli, Oehler - Waffler - Kügel, Halbmeyer, Pirner (90.+1 Heinloth) - N’gatie (90.+2 Mayer), Stoßberger (86. Neumayer) Tore: 1:0 Stiefler (19.), 1:1 N’gatie (25.), 1:2 Kügel (53.), 1:3 Neumayer (87.), 1:4 Kügel (90.+4) Schiedsrichter: Angelika Söder (Schwarzenbruck) Gelbe Karten: Skarlatidis, Zimmermann / Pirner, Halbmeyer, Stoßberger Zuschauer: 600