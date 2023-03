Haching könnte sich etwas absetzen

Von: Robert Gasser

Teilen

In die Zange genommen: Trotzdem sorgte Patrick Hobsch zuletzt mit seinem Siegtreffer gegen Greuther Fürth II für zwei wichtige Hachinger Punkte. © Robert Brouczek

Sportlich läuft’s bei der SpVgg Unterhaching. Die Vorstädter führen die Tabelle der Regionalliga Bayern mit fünf Punkten Vorsprung auf die Würzburger Kickers an. Im Nachholspiel am heutigen Dienstag (19 Uhr) im heimischen Sportpark gegen Wacker Burghausen könnte Haching den Vorsprung weiter ausbauen.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching peilt heute in der Partie gegen den SV Wacker Burghausen den nächsten Heimsieg an. Durch das zurückliegende 1:0 gegen die U 23 der SpVgg Greuther Fürth baute der ehemalige Bundesligist seine Bilanz vor eigenem Publikum auf sieben Siege in Serie aus. Nach der vorherigen Derbyniederlage bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München (1:2) waren es die ersten Zähler im neuen Jahr für den Tabellenführer. „Es war deshalb sehr wichtig für uns, drei Punkte zu holen“, erklärte Hachings Trainer Sandro Wagner. „Was wir verbessern müssen, ist die Chancenverwertung. Wir hätten das 2:0 nachlegen müssen. Daran werden wir arbeiten.“ Sollte gegen Burghausen ein weiterer Dreier gelingen, dann würde der Vorsprung vor den Würzburger Kickers auf acht Punkte anwachsen.

Doch der vom ehemaligen Deisenhofner Hannes Sigurdsson trainierte SV Wacker Burghausen ist nicht zu unterschätzen. De Mannschaft startete gut ins Jahr 2023. Zunächst gewannen die Burghauser 3:0 gegen den FC Schweinfurt, ehe man im Anschluss den TSV Buchbach mit 1:0 bezwingen konnte. Den Siegtreffer erzielte Dennis Schmutz bereits in der 9. Spielminute. „Der Platz war nicht so gut und es war schwierig Fußball zu spielen. Dann muss man mit anderen Methoden gewinnen und meine Spieler haben das überragend gemacht durch Kampf und harte Arbeit“, freute sich Sigurdsson.

Die Hachinger sind als Tabellenführer freilich klarer Favorit. Alerdings müssen sie neben den Langzeitverletzten Maximilian Welzmüller, Dominik Stahl, Ben Westermeier und Maurice Krattenmacher auch auf Manuel Stiefler verzichten. Der Routinier fällt wegen einer Rot-Sperre aus.