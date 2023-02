Haching profitiert von Würzburgs Patzer

Von: Robert M. Frank

Teilen

Trotz der unglücklichen Niederlage nicht rundum unzufrieden: Hachings Kapitän Josef Welzmüller und Trainer Sandro Wagner. © Sven Leifer

Bei der unglücklichen Last-Minute-Derbyniederlage beim FC Bayern II profitiert die SpVgg Unterhaching von einem gleichzeitigen Patzer der Konkurrenz aus Würzburg. Die Kickers kamen gegen Türkgücü nicht über ein 1:1 hinaus, und so bleibt Haching Tabellenführer. Und: Die SpVgg zahlt wieder alle Gehälter.

Unterhaching – Es wäre im S-Bahn-Derby beim FC Bayern II die große Chance für die SpVgg Unterhaching gewesen, am 25. Spieltag der Regionalliga Bayern ihre Erfolgsserie auf 14 Spiele ohne Niederlage auszubauen. Und vor allem dem direkten Verfolger von den Würzburger Kickers davonzuziehen. Die Würzburger hatten sich am Freitagabend in ihrem Heimspiel gegen Türkgücü München mit 1:1 getrennt und Haching hätte zeitgleich ein Derby-Sieg zum Ausbau seiner Spitzenposition gereicht. Chancen dazu gab es genügend. Insbesondere beim Spielstand von 1:1 in der zweiten Halbzeit boten sich der SpVgg einige Möglichkeiten zu einem Lucky Punch. Doch nachdem Simon Skarlatidis, Patrick Hobsch und Mathias Fetsch beste Chancen liegen ließen, wurde daraus nichts. Denn in der Nachspielzeit setzte es im eigenen Strafraum den Lucky Punch zum späten 1:2 von Bayerns Hyunju Lee (90.+2).

„Dass Würzburg uns nicht überholt hat, ist wenigstens ein kleines Trostpflaster“, sagte nach dem Spiel Hachings Mittelfeldspieler Niclas Anspach. Trotz der spürbar großen Enttäuschung bei den Hachinger Spielern und Verantwortlichen schöpfte SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner nach der Last-Minute-Niederlage Mut. „Ich bin zufrieden“, sagte Wagner. „Da mache ich der Mannschaft keinen Vorwurf.“

In der Tat hatten die Hachinger im temporeichen Spiel im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße viele gute Momente auf ihrer Seite. Mit Ausnahme der Anfangsphase der ersten Hälfte, in der sich die Heimmannschaft insbesondere über den rechten Hachinger Flügel immer wieder durchsetzte und Torchancen herausspielte, bot Wagners Team den spielstarken Bayern mehr als nur Paroli. In der zweiten Hälfte bestimmte die SpVgg zwischenzeitlich das Geschehen, bevor dann die Partie der SpVgg in der hektischen Schlussphase um die beiden Platzverweise von Hachings Manuel Stiefler und Bayerns Arijon Ibrahimovic entglitt (siehe Bericht unten).

Zu allem Ärgernis sorgte dann auch noch eine knifflige Situation für den entscheidenden Gegentreffer. Nachdem Stephan Hain an der Mittellinie von Eyüp Aydin vom Ball getrennt wurde und dabei zu Fall kam, startete der spielentscheidende Gegenstoß der Bayern in der Nachspielzeit. Hier hätte Wagner einen Schiedsrichterpfiff wegen eines Fouls von Aydin unbedingt erwartet. „Stephan Hain lässt sich in so einer Situation nicht einfach so fallen. Bei dieser Entscheidung bin ich anderer Meinung als der Schiedsrichter“, meinte Wagner.

Der Vorsprung auf Würzburg ist nun auf zwei Punkte geschrumpft. Wagner zeigte sich unbeeindruckt von der neuen Tabellenkonstellation. „Die Würzburger sind mir wurscht.“

Ganz und gar nicht egal war den Hachingern hingegen das frustrierende Ergebnis aus dem S-Bahn-Derby. Insbesondere die Tatsache, dass man die Partie trotz einer guten Vorstellung noch leichtfertig aus der Hand gegeben gab. „In Zukunft müssen wir noch cleverer sein“, appellierte Anspach. Am Rande des Spieles gab es zudem eine weitere positive Nachricht. Mehrere Spieler und Vereinsmitarbeiter bestätigten, dass sie ihren Lohn mittlerweile wie von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl angekündigt unter der Woche nachträglich mittlerweile erhalten haben. Zuletzt war bekannt geworden, dass die SpVgg die beiden letzten Gehälter aus dem Dezember und Januar aufgrund vorübergehender finanzieller Engpässe nicht bezahlen konnte.