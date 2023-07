Haching schlägt Ingolstadt und holt Verteidiger

Von: Robert Gasser

Im letzten Test vor Drittligastart schlägt die SpVgg Unterhaching den FC Ingolstadt mit 2:1.

Nachdem die SpVgg Unterhaching bislang der einzige Drittligist ohne externen Neuzugang war, haben die Münchner Vorstädter nun doch noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Raphael Schifferl für ein Jahr ausgeliehen. Der 24-jährige Abwehrspieler kommt vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC in den Sportpark, wo er zuletzt bereits mittrainierte und auch in Testspielen zum Einsatz kam. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Raphael nochmal eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung bekommen haben. Er hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann“, so Cheftrainer Marc Unterberger. Laut einer Hachinger Pressemitteilung sind die Österreicher dem Aufsteiger bei dem Leihgeschäft „sehr entgegengekommen“.

Für Wolfsberg bestritt Schifferl in der vergangenen Saison 20 Spiele, in denen er ein Tor erzielte. Zuvor kam er als Leihspieler für die zweite Mannschaft von Austria Wien zu 26 Einsätzen in der 2. Liga,

Gelungene Generalprobe: Am Samstag gewannen die Hachinger das letzte Testspiel vor dem Drittligastart am kommenden Samstag. 2:1 hieß es nach 90 Minuten gegen den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt. Die Hachinger Tore schossen Patrick Hobsch (31.) und Mathias Fetsch (42.). Für die Schanzer traf Jannik Mause (63.). rg