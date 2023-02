Haching steht für das Gute im Fußball

Von: Robert Gasser

Robert Gasser © mm

Am Freitag startet die SpVgg Unterhaching mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern II ins neue Punktspieljahr. Haching ist Tabellenführer der Regionalliga Bayern und liefert sich mit den Würzburger Kickers ein offenes Rennen um die Meisterschaft. Der Meister absolviert anschließend zwei Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Haching-Fans würden eigentlich dem Freitag entgegenfiebern – würden eigentlich...

Denn die Lage bei den Vorstädtern ist schwierig: Wie so oft im Fußball geht es ums Geld. Die SpVgg, die sich eine Profimannschaft und eine so ehrgeizige wie teure Jugendarbeit leistet, ist klamm. Und die 3. Liga ist teuer, weshalb vieles dafür spricht, dass die Hachinger gar nicht aufsteigen wollen und vielleicht aus finanziellen Gründen auch gar nicht können.

Die Kritik von vielen Seiten an der Vereinsführung ist durchaus berechtigt, aber oft auch völlig überzogen. Denn richtig ist auch: Haching steht für das Gute im Fußball. Der Verein ist tief verwurzelt in der oberbayerischen Fußball-Familie und steht für Werte, die im hochklassigen Fußball – und der wird in der Regionalliga gespielt – nicht mehr allzu oft zu finden sind. Zudem beweist Haching andauernd durch das Projekt „Haching schaut hin“ sein soziales Herz. Und nicht zuletzt sorgt die Vereinsgaststätte Hachinger Wirtshaus dafür, dass auch nicht allzu betuchte Familien hin und wieder gut und günstig zum Essen gehen können. Die SpVgg steht für viel mehr als den Erfolg der ersten Mannschaft.