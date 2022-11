Haching-Talent Krattenmacher: „Der Weg in die Bundesliga ist nicht aufzuhalten“

Von: Martin Becker

Geballte Hachinger Freude übers 2:0 von Markus Schwabl (r.) bei Cheftrainer Sandro Wagner (l.) und Patrick Hobsch (Mitte). © Robert Brouczek

Mit einem Traumtor hat Supertalent Maurice Krattenmacher zum 2:0-Sieg der SpVgg Unterhaching gegen Buchbach beigetragen. Der Höhenflug des 17-Jährigen könnte in die Bundesliga führen.

Unterhaching – Sagt er es wieder, sagt er es diesmal nicht? Unter den Fußballreportern, die über die SpVgg Unterhaching berichten, sind die allwöchentlichen WhatsApp-Botschaften des Vereins im Medienchat inzwischen ein „Running Gag“. 24 Stunden vor dem Anpfiff schildert Co-Trainer Thomas Kasparetti die Personalsituation – und gibt einen Ausblick aufs bevorstehende Spiel, der in der Regel aus immer der wortgleichen Wir-wollen-gewinnen-Floskel besteht. So auch diesmal, vor dem Regionalliga-Heimspiel des Tabellenführers gegen den TSV Buchbach: „Wir werden weiterhin attackieren“, lautete die übliche Ankündigung.

Hoch hinaus kann es Maurice Krattenmacher schaffen, der gegen Buchbach ein Traumtor erzielt – der 17-Jährige zählt zu den größten Talenten im deutschen Fußball. © Robert Brouczek

Die 1850 Zuschauer im heimischen Sportpark mussten diesmal auf die versprochenen Attacken der Rot-Blauen allerdings geraume Zeit warten. Was unter anderem daran lag, dass Buchbach mit einer Fünferkette ein Abwehrbollwerk aufbaute und Haching in Durchgang eins eigentlich nur eine nennenswerte Chance hatte durch einen Kopfball von Patrick Hobsch (20.).

Warum also begann Haching zunächst so verhalten? Cheftrainer Sandro Wagner erklärte dies auf der Pressekonferenz später so: „Die Jungs hatten eine Halloween-Party. Ich glaube, da war beim ein oder anderen noch was im Rücken drin.“ In der Kabine erklärte Wagner seinen Spielern: „Das war nix!“

Die Halbzeitansprache zeigte Wirkung, in Hälfte zwei verzeichneten die Statistiker keinen einzigen Torschuss des TSV Buchbach. Wohl aber zwei Tore der SpVgg Unterhaching – und was für welche!

67. Spielminute: Direkt vorm Stehplatzblock der Haching-Fans schlägt Sebastian Maier eine Ecke weit ans linke Strafraumeck, wo Maurice Krattenmacher die Kugel perfekt annimmt und sie, fast aus dem Stand, gefühlvoll ins lange Ecke schlenzt zum 1:0.

70. Spielminute: Wieder agiert Sebastian Maier als Vorbereiter, diesmal eine lange Hereingabe direkt vors Tor – Markus Schwabl lauert am rechten Pfosten, nimmt den Ball direkt und platzt im Überschwang fast vor Freude über sein 2:0.

„Nach einer schlechten Trainingswoche haben wir das Spiel am Ende souverän gewonnen“, resümierte Sandro Wagner. Angesprochen auf die technische Perfektion von Maurice Krattenmachers Traumtor sagte der Trainer über das 17 Jahre junge Supertalent: „Er ist fleißig, er ist hungrig, das sind die Attribute. Wenn du so viel Talent hast wie Maurice und dazu im Kopf die richtige Einstellung, dann ist es schwer aufzuhalten, dass er eines Tages in der Bundesliga spielt.“

Der Buchbacher Trainer Andreas Bichlmaier lobte in seiner Analyse die „Dynamik von Haching“, die letztlich den Ausschlag gegeben habe. In der Tabelle stehen die Hachinger Herbstmeister nach diesem 15. Saisonsieg beim Rückrundenauftakt weiterhin an der Spitze. Die nächste Herausforderung steht am Samstag (14 Uhr) beim abstiegsbedrohten FV Illertissen bevor. Wenn nicht alles täuscht, wird der Spitzenreiter auch dort „wieder attackieren“, was auch sonst? (Martin Becker)

SpVgg Unterhaching: Vollath, Pisot, J. Welzmüller, Stiefler, Fetsch (73. Schmid), Krattenmacher (75. Skarlatidis), Anspach (54. Mashigo), M. Welzmüller (54. Maier), Schwabl, Ehlich, Hobsch (89. Hausmann).

Tore: 1:0 Krattenmacher (67.), 2:0 Schwabl (70.).