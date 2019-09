„Den Konkurrenzkampf sehe ich positiv“

Hachings Traíner Claus Schromm (l.) will Torjäger Stephan Hain behutsam wieder an die alte Klasse heranführen.

Unterhaching– Stephan Hain war in den vergangenen drei Jahren der Torgarant schlechthin bei der SpVgg Unterhaching und nicht nur deshalb unumstrittener Stammspieler.Dann verletzte sich der 30-Jährige zu Beginn der Rückrunde der abgelaufenen Saison. Seinen Ausfall konnte die Mannschaft nicht kompensieren und geriet in akute Abstiegsgefahr. Jetzt ist Hain wieder fit und brennt auf Einsätze. Doch Haching ist im Angriff wesentlich breiter aufgestellt als füher. Wir sprachen mit dem Torjäger auch über den für ihn in Unterhaching ungewohnten Konkurrenzkampf.

Wie hat es sich denn im Heimspiel gegen Chemnitz angefühlt, nach sechs Monaten Verletzungspause das erste Mal wieder unter Applaus im Unterhachinger Sportpark eingewechselt zu werden?

Es war ein schönes Gefühl zu merken, dass man nicht vergessen wird. Ich bin froh, dass ich wieder gesund bin.

Wie beurteilen Sie die Lage der SpVgg Unterhaching als aktueller Dritter?

Die Punktausbeute ist natürlich mehr als zufriedenstellend. Für die 17 Punkte brauchen wir uns nicht schämen. Wir wissen aber, dass wir uns noch steigern können und müssen.

Inwieweit müssen Sie Ihre Fitness nach der langen Verletzungspause noch verbessern?

Körperlich geht es mir ganz gut, auch meinem Sprunggelenk. Ich bin auf einem sehr guten Weg. Natürlich habe ich noch nicht die Form, die ich vor der Verletzung hatte. Aber das wäre auch vermessen zu denken.

Bei Ihren letzten Kurzeinsätzen wirkte noch nicht alles ganz rund, oder wie beurteilen Sie das?

Ich glaube, dass es bei mir immer etwas unrund aussieht. Spaß beiseite: Im Spiel denkt man nicht an so etwas. Ich habe mich auch nicht eingeschränkt gefühlt. Die Luft fehlt ein bisschen, aber das ist nach so einer langen Pause normal.

Wie lautet Ihr persönlicher Zeitplan zurück zu alter Form?

Ich hatte schon einmal in meiner Karriere eine Knieverletzung, nach der ich vier Monate ausgefallen bin. Deswegen habe ich darin Erfahrung und habe mir keinen genauen Zeitplan gesetzt.

Sind Sie ein Stürmertyp, der sich primär an Toren misst?

Als Stürmer misst man sich natürlich prinzipiell schon an Toren. Aber es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich bin ja jetzt nicht der Typ, der nur im Strafraum lauert, sondern ich bin eher ein mitspielender Angreifer. Ich messe mich schon daran, inwieweit meine Abläufe wieder passen und welche Routine man entwickelt. Daraus folgt dann die Sicherheit bei Abschlüssen und man bekommt wieder das Gespür für die Situation.

Wie gehen Sie mit der neuen Konkurrenzsituation in Haching mit den vielen Neuzugängen im Sommer um?

Es ist immer ungünstig, wenn man zu Beginn der Vorbereitung nicht dabei sein kann. Diese wichtige Zeit setzt man natürlich ungern aus. Den Konkurrenzkampf sehe ich positiv. Das kann ein großer Pluspunkt in diesem Jahr sein. Es wird möglicherweise Phasen in der Saison geben, wo es zu Verletzungen kommt. Wir sind gut aufgestellt und man muss auf jeden Fall als Spieler Gas geben.

Besonders auf der Stürmerposition, wo Sie jetzt in dieser Saison nicht mehr wie in den Jahren zuvor mit Abstand die klare Nummer eins sind ….

Diese Situation kommt für mich in meiner Karriere nicht das erste Mal. Konkurrenz gehört zum Geschäft dazu. Im Idealfall macht es einen stärker.

Einer der neuen Angreifer ist Dominik Stroh-Engel. Wie haben Sie ihn bisher erlebt?

Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Typ. Und sportlich bringt er uns auf jeden Fall weiter. Ein Spielertyp, den wir vorher in unseren Reihen noch nicht hatten. Er ist in der Luft gut anspielbar. So ein Spielertyp hat uns noch gefehlt.

Ihre Spielweise ist gegenüber Ihrem neuen Sturmkollegen ganz anders und weniger im Luftkampf ausgerichtet. Inwieweit passt ein Zusammenspiel mit Stroh-Engel in der Zukunft zusammen?

Ich glaube, dass man sich da sehr gut ergänzen kann. Es wird Spiele geben, wo man mit einer Spielweise vielleicht nicht zum Erfolg kommt und in solchen Partien dann vielleicht auf offensive und defensive Standards oder hohe Bälle angewiesen ist. Da kann man dann dem Gegner damit ein bisschen den Zahn ziehen.

Was ist für Haching in dieser Saison drin?

Ich hoffe, dass wir wieder eine gute Hinrunde spielen können wie letztes Jahr. Und hoffentlich dann nicht wieder so eine schlechte Rückrunde. Bis dahin heißt es immer fleißig Punkte sammeln.

Könnten Sie möglicherweise bis zum Pokal-Derby gegen den TSV 1860 am 11. Oktober wieder vollständig fit sein und in der Startelf stehen?

Ein Spiel gegen 1860 ist immer ein Highlight. Deswegen versuche ich natürlich, dass ich so schnell wie möglich zurück bin. Aber man kann das schlecht planen. Und man darf sich nicht zu sehr verrückt machen. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen zu viel wollen und dem, was der Körper tatsächlich leisten kann.

Wie sehen Sie Ihren alten Verein, gegen den Haching sowohl im Toto-Pokal als auch in der Liga in diesem Jahr noch zwei Mal spielen wird?

Ich verfolge 1860 ein bisschen. Letztes Jahr hat man gesehen, wie unangenehm sie zu bespielen sind. Die Löwen sind definitiv mehr als nur konkurrenzfähig. In den Duellen gegen sie wird einem nichts geschenkt.



