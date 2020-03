Mit geballten Fäusten nach Chemnitz

SpVgg Unterhaching

Vor dem Drittligaspiel beim Chemnitzer FC trotzen die Fußballprofis der SpVgg Unterhaching dem Coronavirus und verarbeiten die Derbypleite gegen den FC Bayern II.

Unterhaching – Zur Begrüßung streckt Claus Schromm den Ellenbogen entgegen oder die Knöchel der geballten Faust. Auf den üblichen Handschlag verzichtet der Fußballtrainer der SpVgg Unterhaching beim Pressegespräch im Sportpark – eine Sicherheitsmaßnahme in Zeiten des Coronavirus. Wie die Fußballprofis sich davor schützen würden? „Wie seit Jahren schon vor Influenza“, sagte Schromm, der „ein bisschen Hysterie“ in der Coronavirus-Diskussion sieht. Sein Tipp: „Sport treiben, sich gesund ernähren. Und wir alle benutzen die Desinfektionsmittelspender in den Kabinen, die dort schon seit Jahren montiert sind.“ Vorbeugung sei bei der SpVgg insofern „Business as usual“.

Das war’s dann aber auch zum Coronavirus, der primäre Fokus von Claus Schromm gilt einem anderem Thema: dem Auswärtsspiel in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) beim Chemnitzer FC. Gegenüber dem Hachinger 2:1-Heimsieg im September, als in Chemnitz ein ziemliches Chaos herrschte mit Rücktritten (Trainer, Geschäftsführer) und Hass-Mails aus der Fanszene, hat sich die Situation bei den Sachsen grundlegend verändert. „Chemnitz punktet Woche für Woche, macht einen sehr stabilen Eindruck – kein Vergleich zu damals“, sagt der Haching-Trainer. Man dürfe sich nicht täuschen lassen, bloß weil Chemnitz immer noch auf einem Abstiegsplatz stehe: „Die agieren sehr solide und effizient, sind mit ihrem Umschaltspiel brandgefährlich.“ Insbesondere gilt das Augenmerk der SpVgg Torjäger Philipp Hosiner, der in dieser Saison allein 16 der 43 Tore erzielt hat.

Schwabl und Heinrich brummen Gelbsperren ab

Bei den Hachingern ist die Personalsituation nicht optimal, wegen Gelbsperren fehlen Verteidiger Markus Schwabl und Mittelfeldspieler Moritz Heinrich. Dagegen ist Max Dombrowka, der zuletzt im Derby gegen den FC Bayern II (0:1) gefehlt hatte, definitiv wieder fit.

Apropos Derby: Die Heimniederlage gegen die „kleinen Bayern“ habe „sehr, sehr weh getan“, so Schromm: „Wir alle wussten um unsere Chance im Aufstiegskampf, haben aber das optimale Aktivierungsniveau nicht erreicht – vielleicht wollten wir zuviel.“ Nuancen würden den Kampf um die Aufstiegsplätze entscheiden, für Haching gehe es in Chemnitz vor allem darum: „Wir müssen für uns einen Mechanismus entwickeln: Wie können wir ein Spiel in unsere Richtung drehen und Momente schaffen, die eine Partie zum Kippen bringen?“ Schromm hofft, dass sein Team in Chemnitz „ein anderes Gesicht zeigt“ als gegen Bayern II. Damit der Traum vom Aufstieg weiterhin lebt.

