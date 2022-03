Haching überzeugt troztz 0:3-Niederlage gegen FC Bayern, bangt aber um Torjäger Hain

Von: Robert M. Frank

2300 Fans sahen im Unterhachinger Sportpark das Derby. Darunter auch viele Fans des FC Bayern. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching verkauft sich beim 0:3 (0:1) gegen den FC Bayern München II zeitweise hervorragend, hat nun aber ein Sturmproblem zu lösen.

Unterhaching – Haching war auf das Nachbarschaftsduell gegen den FC Bayern II bestens vorbereitet. Das Wort „Attacke“ wurde in den letzten Tagen im neu designten Bereich der Spieler vor der Hachinger Umkleidekabine in künstlerischer Form mit einem schwungvollen schwarzen Schriftzug an der Wand angebracht. Zwei Lichterketten in den Vereinsfarben rot und blau beleuchteten dabei die Hachinger am Freitagabend, die hochmotiviert in die Partie vor 2300 Zuschauern im Sportpark gingen. Die Abteilung Attacke zeigte sich dann auch auf dem Spielfeld. Zumindest in der ersten Halbzeit zeigten die Hachinger einen druckvollen, kombinations- und zweikampfstarken sowie taktisch cleveren Fußball. „Es war die beste erste Halbzeit, seitdem ich hier Trainer bin“, lobte Hachings Cheftrainer zurecht die couragierte Vorstellung seiner Mannschaft. Hätte Boipelo Mashigo nach einer guten Vorarbeit des agilen Christoph Ehlich und Patrick Hobsch nicht knapp vorbeigezielt (15.), wäre Haching verdient in Führung gegangen. Auch ein von Bayern- Torwart Christian Früchtl gehaltener Distanzschuss von Markus Schwabl (24.) sowie zwei sehr gute Chancen von Hobsch (25.) und Manuel Stiefler (26.) nach einem Gewühl im Strafraum der Bayern hätten die Hachinger Führung bringen können. Während die Gäste im ersten Durchgang kaum torgefährlich wurden, erspielten sich auf der Gegenseite die ohne ihren schwer verletzt fehlenden Angreifer Stephan Hain spielenden Hausherren (es handelt sich erneut um eine Knieverletzung, die genaue Diagnpose steht noch aus) noch zwei weitere gute Chancen. Doch auch ein Versuch von Mashigo von der Strafraumkante (31.) und ein abgefälschter Schuss von Florian Schmid (41.) brachten keinen Torerfolg.

Das Anrennen blieb dann letzten Endes ohne Erfolg. Zum einen wurde die fehlende Kaltschnäuzigkeit der Heimelf zum Verhängnis. Und zum anderen ließen die Gäste dann doch noch ihre starken Qualitäten aufblitzen. Sei es beim 0:1, bei dem der pfeilschnelle Lucas Copado bei einem Konter Ehlich am Flügel enteilte und mit einer Flanke seinen Mitspieler Jahn Herrmann mustergültig bediente, der zum 1:0 für die Gäste einköpfte (42.). Oder aber beim 2:0, das der Sohn des langjährigen Hachinger Spielers und Trainers Francisco Copado nach einer Hereingabe des Ex-Hachingers Maximilian Welzmüller selbst erzielte (54.). „Er hat seine Qualität gezeigt. Heute war es sehr wahrscheinlich ein besonderer Moment für ihn“, lobte Bayerns Cheftrainer Martín Demichelis den in der Hachinger Jugend ausgebildeten Copado.

FC Bayern in der zweiten Halbzeit klar überlegen

In der kompletten zweiten Hälfte konnte die SpVgg ihre Abteilung Attacke nicht mehr auffahren und musste dem Gegner weitestgehend das Feld überlassen. Nachdem Hachings Torwart Kevin Darmstädter einen Schuss von Bayerns Angelos Sieb noch pariert hatte (59.), war der Schlussmann bei einem Nachschuss von Bayerns Taylor Anthony Booth zum 3:0 machtlos (71.). Auf die Frage, was den Hachinger derzeit noch fehlt, um eine hervorragende Leistung wie in der ersten Hälfte auch über zwei Halbzeiten durchzuziehen, antwortete Wagner pragmatisch: „Die Abschlussqualität. Sie war heute bei Bayern sehr gut und bei uns nicht gut. Wenn wir unsere Chancen nutzen oder zumindest ein Drittel davon, dann stehen wir ganz anders da.“ Dass die Wirkung der Abteilung Attacke verpufft war und einige unnötige Fehlpässe direkt nach Balleroberungen den Gegner zum Kontern einluden, sorgte nach der Niederlage gegen den Aufstiegsaspiranten der Regionalliga Bayern für eine Erkenntnis bei Wagner. „Es ist einfach so, dass uns zu Spitzen-Teams wie Bayern noch etwas fehlt.“

SpVgg Unterhaching – FC Bayern II 0:3 (0:1)

SpVgg Unterhaching: Darmstädter -Schwabl, Pisot, Zentrich (79. Grob), Bauer (72. Lamby) - Grob - Stiefler, Westermeier - Mashigo (77. Skarlatidis), Ehlich - Schmid (70. Porta), Hobsch (77. Hausmann)

FC Bayern II: Früchtl - M. Welzmüller, Lawrence, Marusic, Brückner - Booth (73. Lee), Kern (54. Kabadayi) - Metu (46. Scott), Vidovic, Herrmann (54. Sieb) - Copado (73. Rhein)

Tore: 0:1 Herrmann (41.), 0:2 Copado (64.), 0:3 Booth (69.)

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)

Gelbe Karten: Ehlich, Bauer, Hobsch / Kern

Zuschauer: 2300