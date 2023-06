Haching und die Causa Hobsch - SpVgg geht fest davon aus, dass der Top-Torjäger bleibt

Von: Robert M. Frank

Haching baut auf Hobsch-Tore: Der Goalgetter (l.) soll für die SpVgg auch in der 3. Liga treffen; Pisot (re.) hat sich dagegen bereits verabschiedet. © Sven Leifer/Archiv

Fünf Abgänge von Stammspielern hat die SpVgg Unterhaching bisher zu verzeichnen und auf der anderen Seite steht beim Drittliga-Aufsteiger noch kein externer Neuzugang fest. Zuletzt verließ Innenverteidiger David Pisot den Verein (wir berichteten). Der Abgang des zweitligaerfahrenen Abwehr-Routiniers wiegt schwer, wie Kapitän Josef Welzmüller findet. „Es ist schade, dass Dave weg ist“, ordnet Welzmüller in seiner Funktion als neuer Technischer Direktor die Personalie ein. „Es bricht eine stabile Stütze weg.“

Unterhaching – Der Abgang des 35-Jährigen, der bei der SpVgg eigentlich noch einen Vertrag bis 2024 besaß, reißt ein noch größeres Loch in die Abwehrreihe. Insbesondere auch deshalb, weil mit dem Weggang von Linksverteidiger Christoph Ehlich zum Ligakonkurrenten Sandhausen ein weiterer Stammspieler aus der Meistersaison in der Regionalliga Haching verlassen hat. Die Abgänge sollen mit jungen Talenten aus der eigenen Jugend ausgefüllt werden. Neben Welzmüller und dem bereits im Vorjahr eingesetzten Timon Obermeier (20) kämen von den eigenen Junioren-Spielern für die Position in der Abwehrzentrale Nils Ortel (19), Björn Fröhlich (19) oder Tim Hoops (17) infrage. Ebenso Stammkraft Viktor Zentrich (20), dessen Zukunft nach seinem auslaufenden Vertrag zum Ende dieser Saison allerdings noch unbekannt ist. Zunächst sollen sich die Youngster in der Vorbereitung rund um das einwöchige Trainingslage Anfang Juli in Südtirol beweisen, bevor man eine Entscheidung bezüglich einer Nachbesetzung in der Defensive treffen wolle, sagt Außenverteidiger und gleichzeitig neuer Sportdirektor Markus Schwabl. „Man muss schauen, ob es Sinn macht, dann noch jemanden hinzuzuholen.“

Ebenso einen Aderlass in der Defensive musste die SpVgg auch in der Offensive hinnehmen. Niclas Anspach ist zur direkten Liga-Konkurrenz nach Regensburg gegangen und Sandro Porta wechselt mit unbekanntem Ziel. Offen sind noch die Personalien bei Torjäger Stephan Hain und dem offensiven Mittelfeldmann uns Standard-Spezialisten Sebastian Maier. Beide besitzen derzeit keinen gültigen Arbeitsvertrag für die kommende Spielzeit.

Auch die wichtigste Personalie im Angriff dürfte die SpVgg noch bis zum Transferschluss Ende August begleiten. Bei Top-Torjäger Patrick Hobsch (27 Treffer) hat sich der Vertrag zwar mit dem Aufstieg automatisch um ein Jahr bis 2024 verlängert. Allerdings dürfte der 28-Jährige beim einen oder anderen Konkurrenten als Zugang hoch im Kurs stehen. Dass Haching auf einen Verkauf seines Top-Torjägers wegen der prekären Finanzen dringend angewiesen ist, wurde zuletzt immer wieder spekuliert. Dass dies dem Stürmer so bereits früh nach dem Aufstieg direkt mitgeteilt worden sei, widerspricht SpVgg-Präsident Manfred Schwabl hingegen. „Wir drängen nicht drauf“, stellt der SpVgg-Chef klar. „Ich würde mich sehr freuen, wenn er in der 3. Liga weiter trifft.“ In der Causa Hobsch dürfte insgesamt die Höhe der Ablösesumme entscheidend sein, die Haching möglicherweise angeboten bekommt. Markus Schwabl zeigte sich auf der Busreise ins Trainingslager jedenfalls zuversichtlich, weitere Hobsch-Treffer im Hachinger Trikot zu sehen. „Stand jetzt gehen wir fest davon aus, dass er bleibt.“