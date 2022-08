SpVgg Unterhaching verspricht nach verlorener Tabellenführung: „Wir werden attackieren“

Von: Robert Gasser

Saisonsieg Nummer fünf ist das nächste Ziel von Hachings Trainer Sandro Wagner. © Sven Leifer

SpVgg Unterhaching hofft bei der SpVgg Greuther Fürth auf den fünften Saisonsieg.

Unterhaching – Nach dem Verlust der Tabellenführung (1:1 gegen die U 23 des FC Bayern München) peilt die SpVgg Unterhaching in der Partie an diesem Samstag (14 Uhr) bei der U 23 der SpVgg Greuther Fürth wieder die volle Punktausbeute an. „Wir haben hoch gepresst und die Münchner zu Fehlern gezwungen. Wir mussten bei gegnerischem Ballbesitz ruhig bleiben, das haben wir taktisch gut gemacht. Mir wären drei Punkte lieber gewesen, aber das 1:1 geht in Ordnung“, sagte Hachings Trainer Sandro Wagner nach dem Remis im S-Bahn-Derby. Zwei vergebliche Anläufe hat der ehemalige Bundesligist bislang auf den fünften Saisonsieg unternommen.

Auch für den Fürther Nachwuchs sprang zuletzt ein Unentschieden heraus. Das 0:0 beim SV Viktoria Aschaffenburg war der erste Auswärtszähler. „Wir haben ein kampfbetontes Spiel gesehen, haben intensive Zweikämpfe geführt, uns in alle Duelle reingehauen und die Standards konsequent wegverteidigt“, so Trainer Petr Ruman. „Hätten wir in der ersten Halbzeit das Tor gemacht, wäre vielleicht noch mehr drin gewesen, aber am Ende was es eine ordentliche Leistung und verdiente Punkteteilung.“

Beide Mannschaften befinden sich aktuell also in guter Form. Haching hat drei Punkte jedenfalls fest im Visier. „Gegen die Bayern haben wir einen wichtigen, emotionalen Punkt gegen eine gute Mannschaft geholt, der nach dem Spielverlauf auch gut für die Köpfe unserer Jungs war. Wir spielen am Samstag in Fürth wieder gegen eine zweite Mannschaft. Diese Teams sind dafür bekannt, technisch gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen zu haben und darauf sind wir gut vorbereitet. Wir werden morgen wieder attackieren und wollen die drei Punkte mit nach Unterhaching nehmen“, so Co-Trainer Thomas Kasparetti.

Neben den Langzeitverletzten fehlt bei den Hachingern weiterhin auch Routinier Markus Schwabl, den muskuläre Probleme außer Gefecht setzen.