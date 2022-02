U 19: SpVgg Unterhaching vor dem FC Bayern

Von: Robert Gasser

Teilen

Nicht zu bremsen: Benedikt Holzmeier und die U19 der SpVgg Unterhaching. © Robert Brozczek

U19 schlägt Ulm und ist in der Bundesliga Süd/Südwest Siebter.

Unterhaching – Laut Vereins-Boss Manfred Schwabl liegt der Fokus der SpVgg Unterhaching derzeit klar auf den Nachwuchsmannschaften der SpVgg Unterhaching, also der U19 und der U17, die beide in den Bundesligen Süd/Südwest spielen. Während die Hachinger B-Junioren (U17) spielfrei waren, gewannen die von Ex-Profi Robert Lechleiter trainierten A-Junioren ihr Heimspiel geggen den SSV Ulm mit 6:3 (3:3).

Der Traditionsverein aus Ulm erwischte den besseren Start und ging bereits nach drei Minuten in Führung.

Die Hachinger Talente mussten sich kurz schütteln, nur sieben Minuten später glich Nico Nollenberger zum 1:1 aus. In der Anfangsphase ging es jedoch weiter Schlag auf Schlag. Innerhalb von vier Minuten schlugen die Gäste doppelt zu und erhöhten auf 1:3 aus Hachinger Sicht (11./14.). Die Aufgabe wurde so noch schwieriger für die Elf von Lechleiter. Allerdings übernahmen jetzt die Vorstädter das Spielgeschehen. So glichen Ben Westermeier und Benedikt Bauer noch vor der Halbzeit zum 3:3 aus.

In der zweiten Halbzeit ließ Haching keinen Zweifel mehr aufkommen und legte nochmal drei Tore nach. Max Lamby und ein Doppelpack von Andreas Hirtlreiter zum 6:3 entschieden die Partie.

In der Tabelle belegen die Hachinger nun den 7. Platz und stehen damit einen Rang vor dem FC Bayern. rg