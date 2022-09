Haching vor richtungsweisendem Wochenende

Teilen

Ausfälle als Einheit auffangen: Der Unterhachinger Torwart René Vollath trifft am Montag auf die Ex-Kollegen von Türkgücü München. © Sven Leifer

Auf die SpVgg Unterhaching wartet ein richtungsweisender Doppelspieltag mit dem Heimspiel an diesem Freitag (19 Uhr) gegen die SpVgg Ansbach und der Auswärtspartie am Montag (14 Uhr) bei Türkgücü München.

Unterhaching – Das verlängerte Wochenende mit zwei Spielen innerhalb von vier Tagen kann für die SpVgg Unterhaching richtungsweisend werden. Nur mit ausreichend Punkten kann der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern dem derzeit sehr formstarken Spitzenreiter Würzburger Kickers auf den Fersen bleiben. Nachdem die punktgleichen Würzburger nach ihrem Freitagsspiel bei Liga-Schlusslicht Heimstetten am Montag im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Burghausen antreten, böte sich den Hachingern mit zwei Erfolgen und einer eventuellen Niederlage der Unterfranken möglicherweise die Chance, sich die Tabellenführung zurückzuholen.

Bis dahin ist es für die Hachinger allerdings noch ein langer Weg. Insbesondere die jüngsten Verletzungsprobleme bereiten SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner Sorgen (wir berichteten). Dazu gehört auch das verletzungsbedingte Aus von Offensivspieler Sebastian Maier, der aufgrund einer muskulären Verletzung im Adduktorenbereich wohl mehrere Wochen pausieren muss. Der 29-jährige Sommer-Neuzugang mit Bundesligaerfahrung überzeugte auf den Flügeln bisher mit Torvorlagen und erzielte bei seinen starken Freistößen auch wichtige Treffer wie beim knappen Sieg Ende August gegen Aubstadt. „Wir werden die Ausfälle als Einheit auffangen und gegen Ansbach im eigenen Stadion wieder attackieren“, kündigt Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti an.

Die beiden kommenden Gegner haben es in sich. Aufsteiger Ansbach schlägt sich bis dato wacker und befindet sich derzeit als Tabellenzwölfter über dem Strich. Die Mannschaft des jungen Trainers Christoph Hasselmeier (31) erzielte mitunter achtbare Ergebnisse, darunter zum Beispiel das 2:1 in der Vorwoche gegen Aschaffenburg. Der Aufsteiger aus Mittelfranken besitzt in seinen Reihen gegenüber den Hachingern allerdings weitaus weniger Profierfahrung. Spieler wie der 25-jährige Außenverteidiger Eric Weeger, der einst in der 3. Liga beim TSV 1860 München spielte, stellen die Ausnahme dar.

Anders stehen diesbezüglich Vorzeichen beim Montagsgegner. Wenngleich die Münchner nach dem Abstieg aus der 3. Liga viele Spieler wie die jetzigen Hachinger Maier und Stammtorwart René Vollath verloren haben, verfügt der Kader von Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar weiterhin über genügend erfahrene und gut ausgebildete Akteure. Darunter auch Ex-Hachinger wie Kevin Hingerl, Ünal Tosun oder die beiden Ex-Jugendspieler der SpVgg Anes Osmanoski und Torwart Daniel Peluffo-Wiese. (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Waidner, J. Welzmüller, Pisot, Zentrich - Mashigo, Ehlich, Skarlatidis, Anspach - Hobsch, Fetsch