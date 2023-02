Hachinger Nöte und Unklarheiten

Von: Robert Gasser

Juli 2019: Haching-Boss Manfred Schwabl läutet die Börsen-Ära bei der SpVgg ein. Die großen Erwartungen haben sich bislang nicht erfüllt.

Bei der SpVgg bleiben viele Fragen ungeklärt. Eines ist klar: Die Jugendarbeit hat Vorrang.

Unterhaching – Money, Money, Manni. Diese Alliteration geistert seit Tagen durch die Medien, vor allem auch durch die sogenannten sozialen Medien. Womit wir bei der SpVgg Unterhaching und deren Präsidenten Manfred Schwabl wären. Die meisten nennen ihn Manni, für alle ist er jedoch vor allem eines: der uneingeschränkte Boss der SpVgg Unterhaching.

Vor dreieinhalb Jahren brachte der frühere Spitzenfußballer Schwabl Haching an die Börse. Was seither geschah, ist – aus den Blickwinkeln der Protagonisten im Profi-Fußball – ein Trauerspiel. Erst einmal der Abstieg in die Regionalliga, eine Liga, in der nur einige wenige Vereine Profi-Aufwand betreiben. Dann konnten wohl im Dezember und Januar nicht alle Gehälter pünktlich gezahlt werden. Die SpVgg Unterhaching hat unbestritten Geldsorgen. Aber was ist die Lösung?

Bereits vor einigen Jahren hat Schwabl als Ziel der SpVgg Unterhaching die 2. Liga ausgerufen. Davon sind die Hachinger freilich derzeit so weit entfernt wie der TSV 1860 von seiner zweiten Deutschen Meisterschaft nach 1966. Sportlich ist die Lage durchaus positiv: Die SpVgg ist Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Sie befindet sich im Zweikampf um die Meisterschaft mit den Würzburger Kickers. Einer von den beiden Klubs wird aller Voraussicht nach Erster werden, dann folgt die Aufstiegs-Relegation zur 3. Liga.

Doch könnte die SpVgg die Voraussetzungen für die 3. Liga überhaupt erfüllen? „Sportlich sehe ich die Chance fünfzig-fünfzig“, erklärt Schwabl in einem Beitrag im „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Rundfunks: „Genauso werden wir die Lizenz beantragen und ob wir die Bedingungen erfüllen können, oder wollen, steht auf einem anderen Blatt.“

Direkt profitieren würde Unterhaching vom Aufstieg erstmal freilich nicht, sagt Schwabl: „Der einzige Vorteil der 3. Liga ist, dass du eine Liga näher am Paradies bist. Die zweite Liga ist eben eine DFL-Liga. Und, dass du vielleicht für Nachwuchstalente einen größeren Transfererlös erzielst.“

Fakt ist: Die viertklassige Regionalliga ist kein Plusgeschäft. Aber auch das Nachwuchsleistungszentrum verursacht jedes Jahr Kosten von geschätzt über einer Million Euro. Trotzdem ist Schwabls Devise klar: „Wenn es einmal so ist, dass man zulasten des Nachwuchses irgendwas machen, um vielleicht eine Drittliga-Lizenz zu bekommen, bin ich der verkehrte Mann auf dem Platz.“

Die Jugend hat also Vorrang bei der SpVgg Unterhaching. „Ich werde so lange hier im Verein Gas geben, bis er so dasteht, wie wir es uns alle wünschen“, verspricht Schwabl: „Und das ist ein solider, wirtschaftlich gesunder, sozial eingestellter und mit fast nur eigenen Leuten bestückter Zweitligist.“ Eine kämpferische Ansage, wenn zeitgleich ein großes Fragezeichen hinter der Drittliga-Lizenz steht.

Also: Die 2. Liga bleibt laut Schwabl das langfristige Ziel der Vorstädter. Mittelfristig wird der Verein aber wohl eher in der Regionalliga bleiben. Schließlich ist die 3. Liga teuer und will erst finanziert werden. Auch der Vertrag von Cheftrainer Sandro Wagner läuft zum Saisonende aus. Dank Wagner generiert die SpVgg Unterhaching bundesweites Interesse. Allein deshalb wäre sein Abgang ein schwerer Verlust. Wagner hat bereits signalisiert, dass er sich einen Verbleib in der Vorstadt durchaus vorstellen könne. Es ist ihm auch anzumerken, dass im die Arbeit mit den zahlreichen Talenten im Sportpark viel Freude macht. Aber wenn die sportliche Perspektive fehlt?

Bleibt das unendliche Thema Stadion. Die SpVgg würde die schmucke Spielstätte mitsamt des Sportparks, in dem Bundesliga-Verhältnisse herrschen, nach wie vor gerne erwerben, doch im Unterhachinger Gemeinderat mehren sich die Stimmen, dass 3,3 Millionen Euro Verkaufspreis zu niedrig ist.

Ebenso ist nach wie vor unklar, ob die Munich Ravens, ein neuer American-Football-Verein, seine Spiele der Europäischen Football-Profi-Liga im Unterhachinger Sportpark austragen darf. Auch hier gibt es noch einige Fragen zu klären. Es bleibt also spannend bei der SpVgg Unterhaching.