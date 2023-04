8:1 – Hachinger Schützenfest in Pipinsried

Von: Robert Gasser

Ein Torjäger, wie er leibt und lebt: Patrick Hobsch bejubelt eines seiner drei Tore gestern beim Hachinger 8:1-Sieg in Pipinsried. © Sven Leifer

Haching im Torrausch. Die SpVgg Unterhaching hat am Abend ihr Auswärtsspiel beim FC Pipinsried mit 8:1 gewonnen. Da Verfolger Würzburger Kickers gegen den FV Illertissen über ein 1:1 nicht hinauskam, beträgt der Vorsprung des Regionalliga-Tabellenführers auf die Kickers jetzt neun Punkte. Bei noch sieben ausstehenden Spielen können die Hachinger den Meistersekt also schon mal kalt stellen.

Unterhaching – Die Vorstädter kommen in der Schlussphase der Saison immer besser in Fahrt. Allerdings hat das Spiel beim Tabellenvorletzten FC Pipinsried gestern so gar nicht nach dem Geschmack von Hachings Cheftrainer Sandro Wagner begonnen. Keine zwei Minuten waren gespielt, da brachte Faton Dzemailji die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Und die Pipinsrieder blieben am Drücker. Halit Yilmaz tankt sich durch und setzt seinen SAchuss aus 20 Metern nur knapp rechts neben den Pfosten (13.). Sechs Minuten später rettete Markus Schwabl für die Gäste aus der Vorstadt in höchster Not.

Doch so langsam wachte Haching auf und erhöhte den Druck auf das Tor des Underdogs. In der 34. Minute war es dann soweit: Sebastian Maiert tritt einen Eckball in den Pipinsrieder Strafraum, SpVgg-Torjäger Patrick Hobsch ist zur Stelle und köpft den Ball zum 1:1 ins Tor (34.).

In der zweiten Halbzeit drehen die Vorstädter dann mächtig auf. In der 48. Minute kommt Mathias Fetsch Nach einem langen Einwurf von Markus Schwabl im Strafraum an den Ball. Nach dem zunächst gescheiterten Torschuss legt er ab auf Manuel Stiefler, der eiskalt einschiebt zur 2:1-Führung. Nur zwei Minuten später wird Hachings Simon Skarlatidis nach einem hohen Ball im Strafraum zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt, Patrick Hobsch trifft ins linke Kreuzeck zum 3:1.

Und es geht so weiter: Ein langer Ball von Keeper Rene Vollath segelt bis in den gegnerischen Strafraum. Dort ist Mathias Fetsch zur Stelle und schiebt ein zum 4:1 (55.). Nach einer guten Stunde Spielzeit findet eine Flanke von Schwabl den Kopf von Stephan Hain. Von da aus knallt der Ball an die Unterkante der Latte, ehe Manuel Stiefler den Ball mit dem Kopf über die Linie drückt. – 5:1 (61.). In der 81. Minute trifft Hain dann selbst: Er erobert den Ball im Mittelfeld und leitet damit sein eigenes Tor ein. Wieder flankt Markus Schwabl von rechts und diesmal sitzt der Kopfball von Hachings Nummer neun – 6:1 (81.). Drei Minuten später erneut Elfmeter für Haching. Hobsch wird gefoult und verwandelt den fälligen Elfmeter selbst zum 7:1 (84.). Doch damit nicht genug: Nach einem langen Ball legt Hobsch ab auf Skarlatidis, der zentral vom Strafraumrand ins rechte obere Eck schlenzt.

Das war’s: Eine überragende Hachinger zweite Halbzeit mit sieben Toren endet mit dem auch in der Höhe verdienten 8:1-Sieg beim FC Pipinsried.