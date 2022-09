Hachings Abwehr steht

Wie einst Dieter Hoeneß: Hachings Kapitän bejubelt trotz Platzwunde am Kopf den wichtigen Heimsieg seiner Mannschaft,

Von Robert M. Frank schließen

Der SpVgg Unterhaching reicht eine solide Leistung zu einem nüchternen 2:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Pipinsried.

Unterhaching – Nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg hat es für die SpVgg Unterhaching wieder zu einem Erfolg gereicht. Vor 1000 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark gelang den Hachingern nach einer ordentlichen Vorstellung ein nüchterner 2:0-Arbeitssieg. „Wir haben eine abgezockte Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, zog der gut aufgelegte Innenverteidiger David Pisot Bilanz. SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner war zwar mit der Leistung seiner Mannschaft nicht sonderlich zufrieden, wertete das Ergebnis aber angesichts der mäßigen Resultate in den vorausgegangenen beiden Partien in Nürnberg (1:1) sowie gegen Hankofen-Hailing (1:2) als positiv. „Es war jetzt das dritte Spiel, dass wir früher entscheiden müssen. Wir stecken in einer Entwicklung. Die größte Entwicklung ist, Spiele zu gewinnen. Heute haben wir gewonnen, von daher bin ich sehr froh“, meinte Wagner.

In der Partie gegen die Mannschaft aus der kleinen Ortschaft im Landkreis Dachau konnten sich die Hachinger wieder einmal auf ihre Abwehrstärke verlassen. Zwar verbuchten die Pipinsrieder in der ersten Hälfte einen Lattenschuss (20.), einen Schuss aus spitzem Winkel am kurzen Pfosten vorbei (32.) sowie im zweiten Durchgang zwei weitere Chance durch den FC Top-Torjäger Halit Yilmaz (61.) und Faton Dzemailji (68.). Mehr Chancen ließ der Tabellenzweite der Regionalliga Bayern dem FC nicht zu.

Die SpVgg untermauerte beim fünften Saisonerfolg ohne Gegentor abermals ihren Status als stärkste Abwehr der Liga (elf Gegentore). „Zu null zu spielen ist sehr gut. Wir haben super diszipliniert verteidigt“, sagte Torwart René Vollath. „Das einzige Manko war, dass wir es so lange spannend gemacht haben.“

Und mit seiner Kritik hatte der Hachinger Schlussmann recht. Denn bereits in der ersten Halbzeit vergaben die Hachinger wieder einmal gute Gelegenheiten am Fließband. Ein vom Schiedsrichter wegen Abseits aberkannter Kopfballtreffer von Patrick Hobsch (4.) sowie ein Freistoß von Sebastian Maier, den FC-Torwart Felix Thiel stark parierte (8.), waren noch in die Kategorie Pech einzuordnen. Danach schlich sich jedoch eine Portion an Unvermögen beim Abschluss ein. Maier traf nach einer starken Vorarbeit freistehend vor Thiel zunächst nur den rechten Pfosten (41.) und ein Heber von Hobsch geriet zu kurz, sodass ihn der Pipinsrieder Alexander Langen vor Überqueren der Torlinie erreichte (44.).

Nach einer ähnlichen Situation zu Beginn der zweiten Hälfte bei einem zu lässigen Abschluss von Boipelo Mashigo (49.), den erneut Langen von der Linie kratzte, wurde es Wagner an der Seitenlinie zu bunt. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern drosch an der Seitenlinie einen herumliegenden Ersatzball verärgert an die Bande. „Konkret ärgert es mich, dass wir das Tor nicht machen. Wir trainieren jeden Tag Torschuss. Deswegen würde ich mich schon freuen, wenn wir ruhiger und abgeklärter werden. Ich würde solche Situationen gerne erfolgreicher beenden“, sagte Wagner.

Dieser emotionale Weckruf des Trainers zeigte zumindest dann noch einmal seine Wirkung. Nach einer vergebenen Doppelchance des eingewechselten Simon Skarlatidis (66.) sowie des ebenfalls ins Spiel gebrachten Maurice Krattenmacher (75.) erzielte Manuel Stiefler per Kopfball nach einer Flanke vom linken Flügel von Christoph Ehlich die erlösende Vorentscheidung zum 2:0 (77.).