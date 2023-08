Drittes Spiel in acht Tagen: Behält Unterhaching die weiße Weste gegen Tabellenführer Viktoria Köln?

Von: Robert M. Frank

Der einsatzfreudige Mathias Fetsch biss sich an der Freiburger Abwehr die Zähne aus. © Sven Leifer

Beim 0:0 in Freiburg steht die Unterberger-Elf stabil, lässt aber Torgefahr vermissen. Am Samstag kommt nun der Tabellenführer in den Sportpark.

Unterhaching – Drei Spieltage sind in der 3. Liga mittlerweile gespielt. Dreimal hat der Aufsteiger von der SpVgg Unterhaching dabei nicht verloren. Zuletzt gab es für die Hachinger im ersten Spiel der englischen Woche ein 0:0 beim SC Freiburg II.

Die ungeschlagene SpVgg ist dabei mit fünf Punkten derzeit Fünfter. Vor diesem Hintergrund blieb Cheftrainer Marc Unterberger nach der Nullnummer in Breisgau demütig. „Wir wissen, wo wir herkommen, und sind froh über den Punkt“, meinte Unterberger.

In Freiburg fehlte der SpVgg Unterhaching die Durchschlagskraft in der Offensive

In Freiburg gab es den zweiten Saisonsieg deshalb nicht, weil der Abschluss nicht so wie vier Tage zuvor beim 3:2 gegen den SSV Ulm im Unterhachinger Sportpark erfolgreich war. Es fehlte den Hachingern bei heißen Temperaturen im Dreisamstadion diesmal die nötige Durchschlagskraft in der Offensive.

Der gegen Ulm als Doppeltorschütze gefeierte Patrick Hobsch biss sich bei seinen Angriffen an der Abwehr der Breisgauer ebenso wie Sturmkollege Mathias Fetsch die Zähne aus. Symptomatisch: Hobsch wurde in der 63. Minute ausgewechselt und Fetsch handelte sich kurz vor Schluss eine Gelbe Karte ein, dem Anschein nach aus Frust über die fehlende Effektivität vor dem Tor der Bundesliga-Reserve.

Unterberger zufrieden mit der Abwehrarbeit: „Wir haben schon etwas zugelassen, aber eben nicht viel“

Die Torgefahr der beiden Matchwinner aus dem Ulm-Spiel verpuffte diesmal ebenso wie die Akzente von Sturmtalent Maurice Krattenmacher nach seiner Einwechslung. Für Unterberger war die Torflaute allerdings zweitrangig. Der 34-Jährige betonte vielmehr die gute Abwehrleistung seiner Mannschaft, die den Freiburgern nur wenige Torschüsse ermöglichte. „Die defensive Arbeit ist für uns wichtig. Wir haben schon etwas zugelassen, aber eben nicht viel“, sagte Unterberger.

Für den Trainer, der „Kampf und die Leidenschaft“ seiner Mannschaft lobte, war insbesondere auch der physische Zustand seines Teams wichtig. Denn mit dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den Tabellenführer Viktoria Köln wartet auf die Hachinger gleich das dritte Spiel innerhalb von nur acht Tagen.

Josef Welzmüller über Gegner Viktoria Köln: „Es kommt eine starke Mannschaft zu uns“

„Mein Kompliment an die Mannschaft, dass sie in der englischen Woche über 90 Minuten Gas geben konnte“, freute sich der Cheftrainer über die erneut gute Kondition seines Teams, die in Freiburg einen starken Schlussspurt mit guten Torchancen hingelegt hatte.

Im Vergleich zur Partie gegen die noch sieglosen Freiburger dürfte gegen den Spitzenreiter nun möglicherweise eine nicht minder große Energieleistung vonnöten sein. Zudem gilt es, die weiße Weste zu behalten und ungeschlagen zu bleiben. „Es kommt eine starke Mannschaft zu uns“, blickte Kapitän Josef Welzmüller auf das Spitzenspiel des 4. Spieltags voraus. (Robert M. Frank)