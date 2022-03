Wagners neue Ziele: „Saison nicht so einfach“ - Heimstetten wieder auf Abstiegsplatz

Das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SpVgg Bayreuth und dem FC Bayern II, eigentlich für dieses Wochenende angesetzt, wurde auf Ostermontag, den 18. April, verlegt.

München – Im Gegensatz zu den drei Profiligen legte die Regionalliga am Wochenende zwar keine Länderspielpause ein, da aber beim Nachwuchs des Rekordmeisters gleich zehn Spieler zu ihren Nationalteams reisten, wurde die Partie verschoben.

Bereits morgen jedoch kann Bayreuth mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den FC Augsburg II seinen Vorsprung an der Spitze auf stolze 13 Punkte ausbauen. Für die kleinen Bayern dagegen geht es erst heute in einer Woche mit dem Heimspiel gegen Schweinfurt weiter.

Auch der FC Pipinsried war am Wochenende nicht im Einsatz, da der Corona-Ausbruch bei Schlusslicht 1860 Rosenheim schon die dritte Spielabsage zur Folge hatte. Davon war auch der SV Heimstetten betroffen, dessen Nachholspiel gegen Rosenheim am vergangenen Dienstag erneut verlegt werden musste. Am Samstag musste der SVH nach zuvor zwei Siegen eine empfindliche 2:4-Niederlage im Kellerduell mit dem TSV Rain/Lech hinnehmen und rutschte dadurch wieder unter den Strich. Im Niemandsland der Tabelle befindet sich derweil Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching. Mit dem souveränen 4:0-Heimerfolg am Freitagabend über den SV Schalding-Heining aber gelang Sandro Wagners Team immerhin der zweite Sieg in Folge.

SpVgg Unterhaching – SV Schalding-Heining 4:0 (1:0.) – In der Vorrunde hatten sich die beiden Teams einen wilden Kampf geliefert. Da setzten sich die Niederbayern mit 5:4 durch. „Das war für mich ein Lerneffekt“, meint Hachings Trainer Sandro Wagner, der diesmal nicht zittern musste, denn der Drittliga-Absteiger beherrschte den abstiegsgefährdeten Kontrahenten in allen Bereichen. Es dauerte aber bis zur 41. Minute, bis Patrick Hobsch das Abwehrbollwerk des Gegners überwinden konnte. Der Torjäger erzielte zudem einen Doppelpack (83.) und setzte sich mit 23 Treffern an die Spitze der Regionalliga-Torschützenliste. Aber auch die Nachwuchskräfte Viktor Zentrich (49.) und Florian Schmid (66.) waren erfolgreich, was den Coach besonders freute: „Schmid kam auf Empfehlung von Roman Tyce vom FC Deisenhofen in der Winterpause. Schön, dass er getroffen hat, denn die mangelnde Chancenverwertung ist, trotz der guten Ergebnisse in den letzten Wochen, weiter unser großes Problem.“ Die aktuelle Situation beurteilt der Ex-Nationalspieler nicht nur nach den Ergebnissen: „Einige junge Spieler stehen vor einer wichtigen Abbiegung und können beweisen, dass sie das Zeug haben, eine Profikarriere einzuschlagen.“

Zwar ist die Saison für die Hachinger weitgehend gelaufen, denn der Abstand zu den Aufstiegs- und Abstiegsplätzen ist enorm, doch Wagner bekundet seinen Ehrgeiz: „Für mich war die bisherige Saison als ganz junger und neuer Trainer nicht so einfach, aber die Entwicklung ist positiv und so wollen wir in den restlichen Spielen weitermachen.“

TSV Rain/Lech – SV Heimstetten 4:2 (1:2). – Es war fast zu erwarten oder besser zu befürchten gewesen: Nach zuletzt zwei Siegen in Folge war es einfach mal wieder Zeit für einen Dämpfer für den so wankelmütigen SV Heimstetten. Durch die bittere Niederlage am Samstag im Schwäbischen rutschte die Mannschaft von Trainer Christoph Schmitt auf einen Relegationsplatz ab, die Sorgen um den Ligaverbleib nahmen wieder das bewährte Maß an. Dabei war der SVH in diesem von Schmitt so benannten „Sechs-Punkte-Spiel“ im ersten Abschnitt durch Emre Tunc (13.) und ein unglückliches Eigentor des ehemaligen 1860-Schlussmanns Johann Hipper (26.) sogar zweimal in Führung gegangen. Die zuletzt so stabile Defensive, die in den beiden Partien zuvor keinen Gegentreffer zugelassen hatte, allerdings wackelte diesmal bedenklich. So schlugen die Platzherren nach dem Treffer zum 1:1 (22.) in der Schlussphase gleich dreimal zu (78., 80., 94./FE) und überholten den SVH damit auch in der Tabelle. Diesen erwarten bei den nächsten Aufgaben weitere „Sechs-Punkte-Spiele“: Bei der Reserve Greuther Fürths, in Aubstadt und schließlich im Nachholspiel gegen Rosenheim. (Klaus Kirschner/Matthias Horner)