Hachings Sturm ist nur ein laues Lüftchen

Von: Robert M. Frank

Als früherem Top-Stürmer dürfte Hachings Trainer die Angriffs-Misere seiner Mannschaft besonders missfallen © Leifer

Die SpVgg Unterhaching trifft am Samstag (14 Uhr) auf den in dieser Saison überraschend starken FC Pipinsried.

Unterhaching – So wie in der Vorwoche beim 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg II trifft die SpVgg Unterhaching an diesem Samstag im Heimspiel gegen den FC Pipinsried erneut auf einen Gegner, der in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern zu den positiven Überraschungen zählt. Die Mannschaft aus dem kleinen Dorf mit knapp 600 Einwohnern in der Gemeinde Altomünster im Landkreis Dachau hat im Vorjahr in ihrer Premierensaison in der Regionalliga noch gegen den Abstieg gespielt. Im zweiten Jahr nach dem Pipinsrieder Aufstieg hat sich der FC nun gesteigert. Das Team von Trainer Miljan Prijovic, der das Amt vor der Saison von dem heutigen Deisenhofen-Trainer Andreas Pummer übernommen hat, sorgte an den elf bisherigen Spieltagen für gute Ergebnisse. Darunter befand sich unter anderem ein 2:0-Erfolg gegen Drittliga-Absteiger Türkgücü München oder aber deutliche Siege gegen Hankofen-Hailing (3:0) und Eichstätt (4:1).

Trotz einer Abgänge im Sommer hat sich die Mannschaft verbessert. Insbesondere in der Offensive ist der FC um seinen in dieser Saison aufblühenden Top-Torjäger Halit Yilmaz (7 Tore) stark. In der Offensive stehen die Pipinsrieder mit 19 erzielten Treffern den Hachingern in nichts nach.

Genau in diesem Offensivbereich hakt es bei der SpVgg, die mit 20 Toren als Tabellenzweiter eine relativ magere Torausbeute gegenüber der direkten Konkurrenz im Kampf um die Meisterschaft besitzt. Bei der Chancenverwertung muss sich die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner deutlich steigern, will sie nach zuletzt zwei sieglosen Spielen hintereinander wieder in Richtung der zuletzt verloren gegangenen Tabellenführung angreifen.

Im Spiel am Samstag im Unterhachinger Sportpark möchten sich die Hachinger nach den Vorstellungen ihres Co-Trainers Thomas Kasparetti wieder effektiver vor dem gegnerischen Tor präsentieren. „Wir haben zwei schwere Spiele hinter uns, wo wir uns in den wichtigen Phasen nicht belohnt haben. Das wollen wir gegen Pipinsried im eigenen Stadion und vor den eigenen Fans wieder ändern“, sagt Kasparetti. Aus personeller Hinsicht bleibt für das sechste Heimspiel der Saison alles beim Alten und kein Spieler hat sich in den vergangenen Tagen verletzt. Für den verletzten Außenverteidiger Markus Schwabl kommt ein Einsatz hingegen noch zu früh.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Ehlich, Pisot, J. Welzmüller, Waidner - Skarlatidis, Stiefler, M. Welzmüller, Maier - Hobsch, Fetsch