„Einer der besten Spieler der Geschichte“ – Hachings Toptorjäger Hain verabschiedet sich gegen 1860

Teilen

Stephan Hain verlässt die SpVgg Unterhaching. © IMAGO/Ulrich Wagner

Stephan Hain verlässt den Drittligaaufsteiger SpVgg Unterhaching. Jetzt bestätigt auch der Verein den Wechsel des Toptorjägers, der 2016 vom TSV 1860 München nach Unterhaching in die Regionalliga kam.

Unterhaching – Noch in derselben Saison wurde Hain mit 32 Treffern Torschützenkönig und stieg mit dem Team als absoluter Erfolgsgarant in die 3. Liga auf. Bis heute bestritt der Stürmer 171 Spiele für Haching und erzielte dabei 92 Tore sowie 18 Assists. Damit ist er der beste Torjäger in der Geschichte der Spielvereinigung Unterhaching.

Haching sei dankbar für jede Minute, „die Stephan hier in guten, wie auch in schlechten Zeiten zum Verein gestanden hat“ ruft ihm die SpVgg in einer Pressemitteilung nach. Seinen Abschied wird Stephan Hain beim Turnier am 22. Juli im Sportpark gegen seinen ehemaligen Verein 1860 München feiern.

Stephan Hain blickt dankbar auf seine „großartige Zeit in Unterhaching“ zurück. „Ich hänge an diesem Verein, aber es ist Zeit für einen neuen Weg. Ich hatte in der Vergangenheit die Möglichkeit, mich neben dem Fußball mit dem Thema Ernährungsberatung auseinanderzusetzen und möchte dies in Zukunft mehr in den Fokus rücken.“

Hachings Präsident Manfred Schwabl lobt Hain als einen „der besten Spieler in der Geschichte der Spielvereinigung. Neben seinen sportlichen Leistungen hat ihm seine besonders bodenständige und demütige Art für immer einen Platz im Herzen der gesamten Haching-Familie gesichert. mm