Hachings U19 in der Abschlusstabelle vor Bayern

Von: Robert Gasser

Teilen

Marc Unterberger ist in der kommenden Saison Trainer der Hachinger U19. © bro

Unterhaching – Im letzten Saisonspiel der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest hat die SpVgg Unterhaching einen 3:2-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim gefeiert. Die Hachinger beenden die Saison auf dem 7. Platz. Meister wurde der FC Augsburg, der damit um die Deutsche Meisterschaft mitspielt.

Und die Anfangsphase des Spiels gehörte den Gästen aus Hoffenheim. Nach nur vier Minuten Zeigerumdrehungen bestrafte Umut Tohumcu einen Fehler im Hachinger Spielaufbau direkt mit dem 1:0 für Hoffenheim. Auch in der Folge ließ die TSG nicht locker und erhöhte in der 16. Spielminute auf 2:0. Die Youngsters der Spielvereinigung hatten im ersten Durchgang ebenfalls sehr gute Möglichkeiten, es fehlte jedoch die Präzision im Abschluss.

In der Halbzeit wurde unter anderem Maurice Krattenmacher auf Hachinger Seite eingewechselt. Mit dem Torschützenkönig der U17-Bundesliga übernahmen die Vorstädter wieder das Kommando auf dem Feld. Den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte allerdings ein anderer. Der ebenfalls eigewechselte Benedikt Holzmeier verwandelte einen Freistoß von der Strafraumlinie direkt im Winkel des Gästetores. Anschließen erhöhte Haching den Druck abermals und nur kurze Zeit später flankte Nils Ortel auf Roggermeier, der per Kopf zum 2:2-Ausgleich einnickte. Kurz vor dem Abpfiff sollte Maurice Krattenmacher dann auch in der U19-Bundesliga seine ersten Fußabdrücke hinterlassen. Der 16-Jährige setzte sich vor dem Strafraum gegen Hoffenheims Abwehr durch, blieb im Eins-gegen- Eins cool und schob zum umjubelten 3:2-Siegtor ein. Für Krattenmacher war es das 24. Saisontor in der B- und A-Jugend-Bundesliga. Damit beendet die Spielvereinigung die Saison in der U19-Bundesliga auf Platz sieben vor dem FC Bayern.

In der nächsten Saison übernimmt nach der Trennung von Robert Lechleiter Marc Unterberger die U19-Junioren der SpVgg. Unterberger ist zugleich Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des Vereins. rg