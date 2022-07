Unterföhring empfängt Schwaig: Härtetest nach dem Traumstart

Von: Nico Bauer

Nach dem Traumstart kommt nun der Härtetest in der noch frischen Landesliga-Saison. Der FC Unterföhring hat mit dem 4:0 in Grünwald ein Ausrufezeichen gesetzt und nun geht es im ersten Heimspiel gegen den Vorjahresdritten FC Schwaig (Dienstag, 19.30 Uhr), der auch heuer zu den besten Mannschaften der Liga gehören wird.

Unterföhring – In der vergangenen Saison lieferten sich die beiden Mannschaften fantastische Offensivschlachten, in denen der FCU mit 7:3 auswärts und 5:2 zu Hause zweimal pompös triumphierte. Trainer Zlatan Simikic, erinnert sich vor allem an das richtungweisende Spiel in Schwaig: „Die waren Zweiter, wir Vierter. Ich weiß nicht, ob ich nach einer Niederlage heute noch Trainer in Unterföhring wäre.

Die zwölf Tore in den ersten beiden Pflichtspielen dieser Vereine haben nun zur Folge, dass die Schwaiger an der Bergstraße einiges wieder geraderücken möchten. Simikic freut sich auf das Spitzenspiel, weil beide Teams eigentlich nur nach vorne spielen können. Von zwei Meisterkandidaten möchte der Trainer nach gerade einmal 90 Minuten der neuen Saison nicht reden.

Die Bedeutung des Duells mit Schwaig zeigt auch schon eine zentrale Personalie von Grünwald. Dort pausierte der defensive Ankerspieler Nils Ehret. „Mit Blick auf Schwaig wollten wir einfach kein Risiko eingehen“, sagt Zlatan Simikic. Der ehemalige Ismaninger Abwehrchef sollte seine muskulären Probleme auskurieren, weil man gegen das Topteam aus dem Landkreis Erding kopfballstarke Recken braucht. In Grünwald hatte Simikic aber auch gute Alternativen und das zeigt das Potenzial der Unterföhringer. Mit dem entspannteren Saisonziel, einfach nur unter den ersten fünf Mannschaften der Liga mitspielen zu wollen, könnte Unterföhring nun noch gefährlicher werden. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz – Coporda, S. Bahadir, Schrödl – Ehret, B. Bahadir, A. Arkadas, T. Arkadas, Nirschl – Siebald, Fischer.