Halbich trifft und trifft

Von: Umberto Savignano

Nicht zu stoppen: Grünwalds Torjäger David Halbich hat einen Lauf. © Robert Brouczek

Stürmer des überlegen Tabellenführers Grünwald strotzt vor Selbsvertrauen.

Grünwald – Einen seiner hartnäckigsten Verfolger erwartet Landesliga-Spitzenreiter TSV Grünwald heute. Aber was heißt das schon, bei sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten Schwaig und acht Zählern zum gleich dahinter (gleichauf mit dem FC Unterföhring) folgenden VfB Forstinning, der sich um 19.30 Uhr an der Keltenstraße vorstellt.

Es ist ein Tabellenbild zum Einrahmen für die Vereinschronik: In allen sieben Partien haben die Grün-Weißen bislang voll gepunktet. Trainer Rainer Elfinger verspricht allerdings, dass niemand abhebt: „Die Mannschaft hat Selbstbewusstsein, trainiert aber mit der gebotenen Demut.“ Ein gutes Beispiel, wie man den angesichts des außergewöhnlichen Laufs schwierigen Balanceakt im Kopf meistert, lieferte jüngst beim 2:1-Derbysieg in Pullach Torjäger David Halbich: Kurz vor der Pause versiebte er einen Strafstoß. „Vor dem Elfmeter habe ich zu viel Quatsch gemacht. Ich habe nicht so geschossen wie sonst“, räumte er selbstkritisch eine gewisse Nachlässigkeit ein. Später lieferte er in der 7. Minute der Nachspielzeit mit dem dank einer Energieleistung erzwungenen Siegtreffer die passende Antwort auf den Fehlschuss, demonstrierte eindrucksvoll die gewinnbringende Seite der Erfolgsserie. An einer solchen arbeitet ja auch der Stürmer persönlich, mit inzwischen neun Saisontoren, sehr zur Freude von Elfinger: „Mit Selbstvertrauen geht man eben anders in die Bälle, als, wenn man länger nicht getroffen hat.“

Trotzdem gelte es, sich gegen Forstinning wieder aufs Neue zu beweisen, mahnt der Coach: „Das wird ein ganz anderes Spiel. Forstinning wird mit seinen schnellen Leuten eher über das Umschaltspiel kommen. Da dürfen wir möglichst wenig anbieten und sollten sie so beschäftigen, dass wir sie in ihrem ersten Dritten halten.“

Nicht zuletzt zwei Neuzugänge prägen das VfB-Spiel: Mohamad Awata mit reicher Regionalligaerfahrung aus seiner Zeit beim TSV 1860 München, dem 1. FC Schweinfurt und zuletzt dem SV Heimstetten. Der Syrer hat bereits sechs Treffer erzielt, vor allem aus Standards. „Er bringt ihnen auf alle Fälle Stabilität“, so Elfinger, der auch vor dem aus Gambia stammenden Bakary Touray Respekt zeigt, der nach einem Jahr in Holzkirchen und beim SV Nord-Lerchenau nach Forstinning zurückgekehrt ist: „Ein sehr schneller, guter Umschaltspieler.“ Auch Verteidiger und Kapitän Mathias Hirt mit seiner Kopfballstärke sei gefährlich: „Bei Standards müssen wir aufpassen.“

Verzichten muss Elfinger auf die in Pullach verletzt ausgeschiedenen Niklas Kern (Sprunggelenksverletzung) und Kodjovi Koussou (ausgekugelter Ellenbogen), auch der privat verhinderte Ante Ziljkic fehlt. Dafür ist Luis Müller aus dem Urlaub zurück. UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub, Buchta, Heinzlmeier, Müller, F. Traub, Rojek, Halbich