Halbichs zweiter Dreierpack

Von: Umberto Savignano

Teilen

3:2 gegen Geretsried ist Grünwalds dritter Sieg im dritten Spiel

Grünwald – Jochen Joppa hat mit dem TSV Grünwald schon viel erlebt, das Gefühl nach dem 3:2 (2:0)-Heimsieg über den TuS Geretsried, zu dem David Halbich seinen zweiten Dreierpack der Saison beisteuerte, war aber auch dem Sprecher der Isartaler neu: „Das hatten wir in der Landesliga noch nie, dass wir die ersten drei Spiele gewonnen haben.“

Schon in der 2. Minute traf Halbich aus 20 Metern zur Führung. Das wenig später folgende 2:0 ähnelte vom Strickmuster her dem ersten Treffer: Die Grün-Weißen eroberten den Ball, den sie anschließend über vier, fünf Stationen laufen ließen, und erneut schlug Halbich zu (10.). „Das war eine wirklich gute Kombination“, lobte Joppa. Die Taktik, die Gäste früh unter Druck zu setzen, hatte sich somit schon ausgezahlt.

Nach 20 Minuten kamen die Geretsrieder besser ins Spiel, das nun bis zur Pause ausgeglichen, aber zerfahren weiterlief. Gleich nach dem Wechsel sorgte Halbich mit seinem dritten Treffer für die vermeintliche Entscheidung: Diesmal war Marco Bornhauser bei einem TuS-Angriff dazwischen gegangen, diagonal übers Feld gespurtet und hatte am Strafraum den Schützen bedient (49.).

Anschließend ging den Grünwaldern aber zusehends die Puste aus. „Das hohe Pressing hat viel Kraft gekostet, außerdem hatten wir nur einen Tag Pause nach dem Spiel in Feldmoching“, erklärte Joppa die konditionellen Probleme. Nach Gelb-Rot für Markus Kreuzeder wurde es noch schwerer: Der nach einem Foul vorbelastete Verteidiger hatte nach kurzer Behandlungspause das Spielfeld ohne Erlaubnis des Unparteiischen betreten (65.). „Der Linienrichter hat ihm aber gesagt, er darf reingehen“, so Joppa. Trotz dieses Missverständnisses des Schiedsrichtergespanns war an der Bestrafung für diesen Regelverstoß aber nicht zu rütteln.

Als dann auch noch Srdan Ivkovic zum 3:1 traf (70.), musste noch einmal gebangt werden. Zwar war die zahlenmäßige Gleichheit nach Rot für Geretsrieds zu stark protestierenden Jonas Kirchner wiederhergestellt, doch Isni Redjepi verkürzte unmittelbar nach diesem Platzverweis auf 3:2 (85.). „Danach haben wir den Sieg mit viel Kampf und Krampf über die Zeit gebracht“, so Joppa.r: „Unterm Strich haben wir nach der ersten Halbzeit verdient geführt. In der zweiten haben wir uns mit viel Kampfgeist über Wasser gehalten.“ um

TSV Grünwald – TuS Geretsried 3:2 (2:0)

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, Wörns, Kreuzeder, V. Traub (69. Koussou), Müller, Heinzlmeier, Kern (87. Starke), F. Traub (46. Sammer), Rojek (69. Topic), Halbich Tore: 1:0 Halbich (2.), 2:0 Halbich (10.), 3:0 Halbich (49.), 3:1 Ivkovic (70.), 3:2 Redjepi (85.) Gelb-Rot: Kreuzeder (65., Foul und Unsportlichkeit); Rot: Kirschner (85., Reklamieren)