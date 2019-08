Harte Saison steht Aufsteiger Egling-Straßlach bevor

Auftakt gegen Mitaufsteiger Uffing

von Marion Hussmanns schließen

Als Neuling und Aufsteiger aus der Kreisklasse sehen Herbert Mühr und seine Mannschaft einer schweren Saison entgegen, zumal laut dem Trainer die Personalsituation recht angespannt ist.

Dem Abgang von Martin Lindermayer der seine Karriere beendet hat, stehen die Neuzugänge für das Tor, Timo Steidle und Nicolas Fährmann, sowie aus der eigenen Jugend Manuel Dieckmann und Florian Dissinger gegenüber. Zum Auftakt beim Mitaufsteiger Uffing anzutreten, „darauf freuen wir uns“, so Mühr, „an dem müssen wir uns orientieren und schauen, dass wir was holen können“. Als „Außenseiter der Liga ist unser generelles Ziel der Klassenerhalt, doch wir gehen optimistisch und mit Freude an die Arbeit“. Da sich der Kader nicht wesentlich verstärken konnte, und nach dem selbst für Mühr und seine Spieler „überraschenden Aufstieg nehmen wir die Herausforderung gerne an“. Doch die Verletztenliste ist besorgniserregend: der langzeitverletzte, Torjäger Maximilian Heinrich, fehlt schmerzlich, ebenso Paul Scheiter mit Kreuzbandriss und Florian Schuster mit Knorpelschaden am Sprunggelenk, und nicht zuletzt Philipp Schneider, der sich in der Vorbereitung am Knie verletzte. „Das sind alles Schlüsselspieler, ohne die werden wir uns als Neuling schwer tun.“