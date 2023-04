Harter Brocken für den TSV - Grünwald zu Gast beim Spitzenreiter Bruckmühl

Duell gegen den Spitzenreiter. © Brouczek

Der TSV Grünwald kämpft in der Landesliga Südost um den Klassenerhalt. Da kommt der Spitzenreiter als Gegner denklich unpassend.

Grünwald – Die Zeiten, da sich die Beobachter der Landesliga Südost verwundert die Augen rieben, weil der SV Bruckmühl der Konkurrenz weit enteilt war, sind längst vorbei. Man hat sich mittlerweile an die Führungsrolle der vom früheren Deisenhofner Coach Mike Probst trainierten Mannschaft aus dem Landkreis Rosenheim gewöhnt. Und auch Florian de Prato, der am Samstag (15 Uhr) mit dem TSV Grünwald beim Spitzenreiter antritt, stellt klar: „Natürlich stehen sie zu diesem Zeitpunkt zurecht da vorn. Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, sehr schnell umschaltet und gut vollendet.“

Der Trainer der Grün-Weißen sieht bei Bruckmühl zudem ein gewisses Spielglück, wobei er den Ausdruck ungern verwendet, weil er dieses Phänomen keinesfalls als Dusel verstanden wissen will, eher als die Folge hartnäckiger Arbeit, mit der die Probst-Truppe das Geschehen in entscheidenden Momenten auf ihre Seite zwingt. So auch beim 0:1 seiner Mannschaft im Hinspiel: „Da hatte Bruckmühl nicht so viel. Aber dann kommt die Flanke und der Kopfball springt vom Pfosten rein.“ Es war einer von fünf 1:0-Siegen der Bruckmühler Defensivexperten, die mit 29 Gegentreffern den klar besten Wert aufweisen, dazu kommen vier 2:0-Erfolge. „Das musst du auch erstmal schaffen“, sagt de Prato anerkennend, betont aber zugleich den großen Unterschied zum Meister der vergangenen Saison: „Letztes Jahr in Erlbach wusstest du: Die Trauben hängen richtig hoch. Dieses Jahr ist es ordentlich eng, hier ist also von Anfang an alles möglich. Das ist gut für die Mannschaften, die hinten drin stehen und das macht auch jedes Spiel interessant.“

Folgerichtig rechnet sich der TSV-Coach Zählbares aus: „Wir fahren nicht da hin, nur um uns gut zu verkaufen. Ich habe schon einen Plan im Kopf, vielleicht machen wir auch was Verrücktes.“ Details verrät de Prato nicht, klar sei aber, dass beim Tabellen-13. in der Situation des Abstiegskampfs alte Verdienste nichts mehr zählen, sich auch Leistungsträger dem knallharten Konkurrenzkampf stellen müssen: „Es geht ums Ganze, persönliche Eitelkeiten stehen hinten an.“

Da passt es gut, dass jüngst beim 1:0 gegen den ASV Dachau zwei Einwechselspieler ihre Ansprüche mit Leistung anmeldeten: „Leon Sammer hat ein Superspiel gemacht, Luis Heinzlmeier ist auch wieder voll da“, freut sich de Prato über die zunehmende Anzahl an Alternativen. (um)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Boubacar, Halbich, Gasteiger, Vourtsis