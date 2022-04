Hausmann schießt Haching zum 2:0-Sieg

Von: Robert M. Frank

Matchwinner Daniel Hausmann bejubelt sein Tor zum 1:0. © Sven Leifer

SpVgg setzt Erfolgsserie mit 2:0-Auswärtssieg beim FC Schweinfurt fort.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching lässt sich in ihrem jüngsten Erfolgslauf auch beim Tabellendritten FC Schweinfurt nicht aufhalten und gewinnt mit 2:0 (0:0).

Unaufhaltsam pflügt die SpVgg Unterhaching aktuell durch die Regionalliga Bayern. In Schweinfurt feierten die Hachinger ihren nächsten Sieg, sind seit sieben Spielen ungeschlagen und die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Bayern.

Vor rund 500 Zuschauern im Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt kamen die Hausherren etwas besser in die Partie und spielten sich die erste große Chance heraus. Nach zwölf Minuten schaltete der FCS schnell um und Amar Suljic brachte den Ball über den linken Flügel aufs Tor. Den als Flanke gedachten Abschluss konnte Hachings Max Lamby aber durch eine Grätsche spektakulär auf der Linie klären.

Anschließend übernahm Schweinfurt das Spielgeschehen und kam in der Folge zu mehreren Abschlüssen. Aber auch Meris Skenderovic konnte seine Gelegenheit zur Führung nicht nutzen und traf nur das Außennetz (19.). Die Gäste kamen hingegen nicht so richtig in ihr Spiel hinein. Konstruktive Offensivaktionen in der gegnerischen Hälfte waren rar gesät. Die einzige Ausnahme vor dem Seitenwechsel war ein Angriff von Patrick Hobsch. Doch Hachings Top-Torjäger scheiterte alleine vor FC-Torwart Bennet Schmidt (34.). Auf der Gegenseite besaßen auch die „Schnüdel“ noch eine weitere gute Gelegenheit auf einen Treffer. Doch auch hier war der von der Strafraumkante aus zu überhastet abschließende Skenderovic nicht erfolgreich (45.). Erst nach der Pause kippte das Spiel zu den nun wesentlich engagierteren Hachingern.

Nachdem zunächst Boipelo Mashigo (46.) und Florian Schmid (55.) bei ihren Abschlüssen zunächst glücklos geblieben waren, sorgte ein Wechsel bei der SpVgg für die Wende. Der ins Spiel gebrachte A-Junior Daniel Hausmann konnte sich nach zwei weiteren guten Chancen der Schweinfurter (59., 60.) im gegnerischen Strafraum gleich zweimal beweisen. Zunächst traf der 19-jährige Allgäuer nach einem weiten Einwurf per Abstauber zum 1:0 (66.). Und keine sechs Minuten später erzielte der Hachinger Youngster nach Vorarbeit des ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Simon Skarlatidis per Flachschuss den zweiten Treffer (72.).

Haching spielt mit viel Selbstbewusstsein nach vorne

Nachdem die weiterhin anrennende Heimelf bei zwei weiteren Großchancen nicht mit einem Treffer belohnt wurde (80., 90.), konnten sich die Hachinger dank einer guten zweiten Halbzeit über den sechsten Erfolg hintereinander freuen. „Nach leichten Umstellungen in der Halbzeit konnten wir uns in das Spiel richtig reinfuchsen. Wir waren dann griffiger in den Zweikämpfen. Die Jungs haben dann auch gemerkt, mit welchem Selbstbewusstsein sie bei Ballgewinn nach vorne gespielt haben. Das hat den richtigen Effekt mit sich gebracht. Die zweite Halbzeit geht auf unsere Seite aufgrund der zwingenden Torchancen. In der Höhe war der Sieg glaube ich letztendlich verdient“, zog Hachings Co-Trainer Thomas Kasparetti zufrieden Bilanz.

FC Schweinfurt 05 – SpVgg Unterhaching 0:2 (0:0)

FC Schweinfurt 05: B. Schmidt - Skenderovic (68. Pieper), Suljic, Böhnlein, Fery, Zietsch, Schuster, Pfarr (71. McLemore), Grözinger, Kraus, Billick SpVgg Unterhaching: Darmstädter - Turtschan, Pisot, Zentrich (69. Obermeier), Lamby (82. Bauer) - Mashigo, Siefler, Westermeier (69. Grob), Ehlich (69. Skarlatidis) - Schmid (56. Hausmann), Hobsch Tore: 0:1, 0:2 Hausmann (66., 72.) Gelbe Karten: Pfarr / Stiefler, Skarlatidis Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Pfaffenhofen a.d. Ilm) Zuschauer: 509