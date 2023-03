SV Heimstetten fühlt sich klar benachteiligt

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Heimstettens Trainer Christoph Schmitt: „Extrem bitter für uns.“ © Sven Leifer

Direkt nach der spielentscheidenden Szene dieser Regionalligapartie gibt es für die Fußballer – je nach ihrer Trikotfarbe – nur ein Ziel. So biegen die Kicker in Weiß geschlossen nach links in Richtung Seitenrand ab, wo Viktor Maftaraj das Führungstor seines SV Wacker Burghausen im Duell mit dem Tabellenletzten SV Heimstetten bejubelt.

Heimstetten – Die rotgekleideten Gäste dagegen eilen – und das sichtlich erbost – exakt in die gegenläufige Richtung, und zwar zum Schiedsrichterassistenten an der Linie. Dieser hat dem Unparteiischen wenige Augenblicke zuvor signalisiert, dass der Ball, der von Maftarajs Kopf an den Innenpfosten und weiter in die Mitte geflogen war, die Torlinie bereits überquert hatte, ehe Keeper Maximilian Riedmüller ihn klären konnte.

„Wir sind in dieser Szene eindeutig benachteiligt worden“, ärgert sich auch tags darauf noch SVH-Trainer Christoph Schmitt, dessen Mannschaft die Partie in Burghausen letztlich mit 0:1 verlor – wegen jenes umstrittenen Treffers. „Der Ball war nicht hinter der Linie“, ist der Heimstettner Coach überzeugt. „Und wenn man in so einer Situation ein Tor gibt, dann muss man sich tausendprozentig sicher sein.“

Bis auf Maftarajs Kopfball hatte das Schlusslicht über neunzig Minuten kaum eine Chance des Tabellensiebten zugelassen. „Wir haben sehr gut verteidigt und es insgesamt gut gemacht“, lobt Schmitt, „auch wenn wir uns nach vorne keine Riesenmöglichkeiten herausgespielt haben“. Tatsächlich kommen die Heimstettner in einer umkämpften und von harten Zweikämpfen geprägten Partie lediglich zu einigen wenigen Halbchancen, die zumeist aus Eckbällen resultieren. Allerdings macht ihr Trainer hierfür auch den Spielverlauf mit dem frühen Gegentor nach 18 Minuten verantwortlich: „Danach mussten wir dem Rückstand hinterherlaufen, was es natürlich schwieriger gemacht hat.“ Insgesamt sei diese Niederlage vor allem wegen des Gegentors „extrem bitter für uns“, so Schmitt.

Zumal seine Elf sich vor dem Auftritt in Burghausen im Aufwärtstrend wähnte, nach sie zuvor zweimal hintereinander gepunktet hatte. Doch durch die Niederlage vergrößert sich nun der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze wieder – auf elf Punkte. (ps)