SV Heimstetten gegen VfB Eichstätt LIVE: Wer holt Big-Points im Keller-Duell?

Von: Kilian Drexl

Der SV Heimstetten ist im Kellerduell gegen den VfB Eichstätt gefordert. © IMAGO/Sven Leifer

Der SV Heimstetten empfängt den VFB Eichstätt. Wer kann sich aus der Abstiegszone befreien? Der Liveticker.

18. Spieltag in der Regionalliga Bayern: SV Heimstetten empfängt VfB Eichstätt zum Keller-Duell.

Tabellensituation: Beide Teams hoffen auf einen Dreier im Abstiegskampf. Der SVH ist Schlusslicht, Eichsätt Drittletzter.

Wir begleiten die Partie im Liveticker: Anpfiff ist um 14 Uhr im ATS Sportpark Heimstetten

Heimstetten - Der SV Heimstetten geht als Schlusslicht der Regionalliga Bayern in das Kellerduell gegen den VfB Eichstätt. Obwohl die Elf von Trainer Christoph Schmitt die meisten Niederlagen der Liga eingesteckt hat, wurde in den letzten beiden Spielen gepunktet. Bei Mitkonkurrent Pipinsried kam es in der Vorwoche zu einem spektakulären Remis. SVH-Torhüter Moritz Knauf glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Seitfallzieher zum 1:1 aus.

Gegen die Zweitvertretung des 1. FC Nürnberg erreichte die Mannschaft sogar einen fulminanten 5:3 Erfolg. Nun empfangen die Heimstettener den ebenfalls abstiegsbedrohten VFB Eichstätt. Aufgrund der Tabellensituation ein echtes Sechs-Punkte Spiel. Aber auch beim VFB zeigt die Formkurve aktuell steil nach oben.

SV Heimstetten gegen VfB Eichstätt im Live-Ticker: Beide Teams brauchen im Tabellenkeller jeden Punkt

Gegen Buchbach und Augsburg II fuhr der die Mannschaft von Trainer Markus Mattes zwei klare Siege ein. Gegen den Kult-Klub gewann der VfB mit 3:0, gegen die Bundesliga-Reserve aus Schwaben gar mit 4:0. Fabian Eberle und Daniel Haubner markierten in beiden Partien gemeinsam vier Treffer.

Die Gastgeber können bei einem Sieg mit etwas Gllück die Rote Laterne abgeben. Der TSV Rain erwartet parallel den Spitzenreiter aus Unterhaching. Gewinnt die Truppe von Sandro Wagner, zieht der SVH bei einem erfolgreichen Spielausgang gegen Eichstätt vorbei. Der VfB Eichstätt kann die Abstiegsplätze im Erfolgsfall sogar verlassen, falls die Konkurrenz mitspielt. Beide Teams sind also dringend auf Punkte angewiesen und die Zuschauer dürfen sich auf eine äußerst umkämpfte Partie freuen. Wem wird der Befreiungsschlag in der Abstiegszone gelingen? Wir erfahren es am Samstag um 14 Uhr im Liveticker. (Kilian Drexl)