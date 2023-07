Heimstetten gegen Kirchheim - ein Duell unter Freunden

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Freunde seit der Grundschule: Steven Toy (links) und Roman Langer in der E-Jugend des SV Heimstetten; das Bild stammt aus einem Panini-Album. © Langer/SVH

Die Omeletten im Hause Toy, an sie erinnert sich Roman Langer noch heute. Denn wann immer er als Bub bei seinem Grundschulfreund Steven übernachtete, da habe dessen Mutter zum Frühstück jene Eierspeise aufgetischt, erzählt der Trainer des SV Heimstetten und lacht.

Heimstetten/Kirchheim – Auch an diesem Samstag wird der 33-Jährige seinen Spezl aus Jugendtagen treffen – jedoch geht es dann nicht um Omeletten, sondern um die Wurst. Denn zum Auftakt dieser Bayernligasaison hat der Spielplan dem Absteiger SV Heimstetten und dem Aufsteiger Kirchheimer SC ein Derby beschert – das erste Pflichtspiel der beiden Clubs aus derselben Gemeinde seit Langem. Und für Roman Langer sowie den Sportlichen Leiter des SVH, Christoph Schmitt, auf der einen Seite und KSC-Trainer Steven Toy auf der anderen Seite ist diese Partie obendrein ein Duell unter Freunden.

„Steven und ich haben schon in der Jugend zusammen gespielt und noch heute telefonieren wir alle paar Tage“, erzählt Langer. Derweil waren Toy und Schmitt erst kürzlich gemeinsam mit ihren Familien im Sommerurlaub in der Türkei. Beide haben je zwei kleine Kinder, eine ältere Tochter und einen Sohn im Säuglingsalter. „Und gerade wenn wir mit unseren Jungs im Kinderwagen unterwegs waren, haben wir schon sehr viel über Fußball gesprochen“, erzählt Toy. Wobei er betont: „Das war alles sehr freundschaftlich, da gab’s kaum mal blöde Sprüche.“

Die Freundschaft zwischen den Dreien, die jahrelang gemeinsam beim SVH gespielt haben, wird an diesem Samstag jedoch für 90 Minuten ruhen. „Im Spiel schalten wir das vermutlich aus“, sagt Steven Toy. „Ich denke, dass Roman und ich beide sehr emotional sein werden, wenn es losgeht.“ Schließlich habe er in Heimstetten „die beste Zeit meiner aktiven Karriere“ erlebt, sagt der 34-Jährige. So schaffte Toy 2012 mit dem SVH den Sprung in die neu gegründete Regionalliga, wo der Außenseiter in seiner ersten Saison die namhafte Konkurrenz überraschte und im Endklassement auf Rang fünf landete. Wichtige Stützen des Teams waren damals neben Toy und Schmitt auch der heutige Co-Trainer in Heimstetten, Memis Ünver, sowie Routinier Daniel Steimel, der am Samstag noch als Spieler für die Gastgeber auflaufen wird.

Derweil hatte der KSC seinerzeit ebenfalls gerade einen Aufstieg hinter sich, und zwar in die Landesliga. Später ging’s für den Club dann zunächst wieder runter in die Bezirksliga, ehe man sich – ab 2015 unter dem Trainer Steven Toy – sukzessive nach oben arbeitete und nun also auf Augenhöhe mit dem Ortsrivalen angekommen ist. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Derby in der ganzen Gemeinde – und bei den drei Freunden Christoph Schmitt, Roman Langer, der pikanterweise im Ortsteil Kirchheim wohnt, sowie Steven Toy, der wiederum in Heimstetten lebt.

Und als wäre all das nicht genug, kommt an diesem Samstag auch noch der 35. Geburtstag des Kirchheimer Trainers hinzu. Für Toy wäre das eine Gelegenheit, zusammen mit seinen Spezln Christoph Schmitt und Roman Langer zu feiern – normalerweise. Ob sie sich nach dem Derby zusammensetzen werden, um auf seinen Geburtstag anzustoßen? „Ganz ehrlich, das weiß ich noch nicht“, sagt Steven Toy. „Ich denke, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie das Spiel ausgeht.“ (PATRIK STÄBLER)