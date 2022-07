SV Heimstetten gegen Türkgücü ohne Glück

Von: Patrik Stäbler

Rassiges Kopfballduell: Heimstettens Severin Müller (in Rot) zieht den Kürzeren. © Gerald Förtsch

1:2-Heimniederlage zum Auftakt der Regionalliga Bayern.

Heimstetten – In der dritten Minute der Nachspielzeit kommt das Kommando von der Seitenlinie: „Riedi!“, ruft Christoph Schmitt, der Trainer des SV Heimstetten, und beordert damit seinen Torwart Maximilian Riedmüller in den gegnerischen Strafraum – für die letzte Aktion dieses Regionalligaspiels gegen Türkgücü München, ein Freistoß beim Stand von 1:2 aus SVH-Sicht.

So schnell, wie es seine mittlerweile 34 Jahre erlauben, eilt Riedmüller nun nach vorne – in der Hoffnung, dort Verwirrung zu stiften oder womöglich sogar die Kugel zu erwischen, um irgendwie noch den Lucky Punch für den Außenseiter zu landen. Und tatsächlich fliegt Yannick Günzels Freistoß tief aus der eigenen Hälfte zielgerade zum Torwart. Allein dies ist nicht Riedmüller, sondern der Keeper der Münchner, der das Spielgerät mühelos aus der Luft pflückt. Wenige Augenblicke später ertönt der Schlusspfiff und besiegelt die Heimstettner 1:2-Niederlage zum Saisonauftakt.

„Es hätte heute auch 1:1 ausgehen können“, bilanziert Lukas Riglewski nach dem Abpfiff. Wobei der SVH-Kapitän im nächsten Satz einräumt: „Wenn man sich aber die kompletten neunzig Minuten anschaut, dann war der Sieg für Türkgücü schon verdient.“ Noch folgenschwerer als die Auftaktniederlage könnte für die Platzherren indes eine Aktion kurz vor Schluss sein: Da zieht sich Daniel Steimel im Zweikampf eine Knieverletzung zu und muss hernach vom Feld humpeln.

Es ist dies der traurige Schlusspunkt einer Partie, die bei strahlender Sonne und stolzen 580 Zuschauern rekordverdächtig beginnt - und denkbar ungünstig für die Gastgeber. Denn vom Anstoß weg segelt das Spielgerät in die Hälfte des SVH und landet dort nach einem Kopfballduell bei Türkgücüs Maximilian Berwein, der aus gut zwanzig Metern abzieht und trifft – nach 8,9 Sekunden, mithin das schnellste Tor in der Geschichte der Regionalliga.

„Schlechter kann die Saison nicht beginnen“, kommentiert Riglewski. In der Folge muss seine Elf zwar eine weitere Schrecksekunde in Form der nächsten Türkgücü-Chance überstehen. Danach jedoch präsentiert sich Heimstetten mehr als ebenbürtig mit dem Gegner, der nach seiner Insolvenz in der Vorsaison und für den Neustart in der Regionalliga im Sommer einen durchaus illustren Kader zusammengeholt hat. Oder wie es SVH-Trainer Schmitt vor dem Duell formuliert hat – jedoch ohne den Namen Türkgücü explizit zu nennen: „Es gibt in der Liga Vereine, die sich ihre Mannschaft wie im Managerspiel zusammenkaufen.“

Den Münchnern jedenfalls merkt man ihre Uneingespieltheit an diesem Nachmittag mitunter noch an - so in der 44. Minute, als Emre Tunc mit einem feinen Volleyschuss aus 18 Metern den Ausgleich markiert. Nach der Pause habe es seine Mannschaft dann nicht mehr so gut gemacht, räumt SVH-Kapitän Riglewski ein. „Da hat auch ein bisschen die Leidenschaft gefehlt.“ Und so sind es vor allem die Gäste, die sich nun Chancen erspielen – und eine davon in der 73. Minute durch den eingewechselten Jordi Woudstra zum verdienten 1:2 nutzen.

SV Heimstetten – Türkgücü München 1:2 (1:1) SVH: Riedmüller, Rosina, Günzel, Sengersdorf, Steimel (90. Burke), Awata, Müller (82. Yildiz), Zander (68. Manole), Riglewski (64. Fambo), Tunc, Vrenezi Tore: 0:1 Berwein (1.), 1:1 Tunc (44.), 1:2 Woudstra (73.) Schiedsrichter: Tobias Schultes (TSV Betzigau) Zuschauer: 580.